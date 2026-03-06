Lángba borult a Közel-Kelet: egy területen már most szembetűnő a hatás

A múlt hét végén az Egyesült Államok és Izrael hadserege támadást indított Irán ellen, azóta pedig az irán több hullámban is válaszcsapásokkal reagált, amelynek folyományaként szinte az egész Közel-Keletet érintő háború bontakozott ki. A konfliktus a világgazdaságra is nagy hatással lehet, a támadások kezdete óta nagy mozgások voltak megfigyelhetőek a devizapiacokon, valamint a tőzsdéken és az energiapiacokon is. A helyzet nagy hullámokat vetett a Google-ben is, ahol egyből megugrott az érdeklődés a térség és a lehetséges gazdasági hatások iránt.

Lángokban a Közel-Kelet és egyelőre nem látszik a konfliktus vége

Múlt hét szombaton a Izrael és az Egyesült Államok összehangolt támadást indított Irán ellen. Ahogy azt a konfliktus legfontosabb kérdéseivel foglalkozó cikkünkben is megírtuk, Izrael és az Egyesült Államok az elindított offenzívával

az iráni atomprogram leszerelését,

az iráni ballisztikus rakétaképesség felszámolását,

az iráni haditengerészet megsemmisítését,

megsemmisítését, és a rezsim leváltását szeretne elérni.

Utóbbi felé Amerika nagy lépést tett, ugyanis a háború kitörését követő napon, vasárnap reggel Irán is hivatalosan bejelentette, hogy más magas rangú katonai és politikai vezető mellett

Ali Hámeini ajatollah életét vesztette a támadásokban.

Múlt hétvégétől kezdve arról érkeztek hírek, hogy a Irán, az amerikai és Izraeli támadásokra válaszul ellencsapást indított több térségbeli állam ellen. Csapást mértek többek között Jordániát, Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabiát és az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte.

A héten a konfliktus tovább eszkalálódott, miután dróntámadás ért

egy brit támaszpontot Cipruson, amellyel a konfliktus a már egy EU tagállam területét is érintette.

Később arról is hírek érkeztek, hogy a NATO-tagállam Törökország légvédelme egy Iránból indított rakétát semlegesített.

A támadás komoly gazdasági hatásokkal is jár, kiemelten az energiaszektorra és az olajpiacokra nézve. Az olajár rögtön nagyot ugrott a támadásokat követően, hétfőn pedig Irán meglépte azt, amitől sokan tartottak: a Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. A szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a világ olajforgalmának mintegy egyötöde halad át rajta.

A háborgó térségen a világ szeme: a Google adatain is látszanak a harcok

A Google Trends adatai alapján korábban megvizsgáltuk, hogy az évek óta eszkalációval, és az USA techszektora számára gazdasági összeomlással fenyegető Kína-Tajvan konfliktusra mennyire figyeltek az amerikai internetezők. Legutóbbi cikkünkben pedig a NASA Artemis-2 Hold-küldetés többszöri elhalasztásának internetes hatásait vizsgáltuk.

A Google Trends leginkább felkapott témaköreit listázó felülete alapján

az elmúlt héten Magyarországon a leginkább felkapott téma volt Irán a keresési mennyiség alapján.

Ha Ciprus esetén vizsgáljuk az érdeklődést a témakör iránt, egyértelműen látszik, hogy a szigetet ért támadás következtében abszolút dominálta az internetes kereséseket a háború témája. A harcokra vonatkozó kereséseken túl a különféle híroldalak (pl.: "bbc news"), valamint a Flightradar24 repülőgép-követő szolgáltatása iránt is érdeklődtek az internetezők.

Világszerte nézve a keresési intenzitást Irán és Izrael témakörében, látható, hogy legutóbb a tavaly nyári amerikai bombázások idején ugrott meg jelentősen a keresési intenzitás a két országgal kapcsolatban. Az alábbi grafikonon az is látszik, hogy jelenleg még szaggatott vonal jelöli az érdekőldést, ugyanis a jelenleg is zajlanak a harcok a térségben, így napról napra sokan keresnek rá a témára a Google-ben.

Az előrejelzett érdeklődés alapján a keresési inenzitás meghaladhatja majd a tavalyi szintet is.

Ha térképen nézve a kereséseket nem meglepő, hogy Irán iránt leginkább a közel-keleti térségben volt erős az érdeklődés világszerte. A legerősebb érdeklődés, Iránon kívül Afganisztánban, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben mutatkozott a téma iránt.

A konfliktus kapcsán nem csak a harcoló felek iránt élénkült meg az érdeklődés világszerte. Azon országok iránt is sok internetező érdeklődött, amelyekkel szemben a támadásokra válaszul Irán válaszcsapást indított. A legintenzívebben az Egyesült Arab Emírségek iránt volt az érdeklődés, ami vélhetően annak tudható be, hogy

különösen nagy figyelmet kaptak a médiában az ország nagyvárosait, köztük Dubajt és Abu Dzabi-t érintő támadások.

Térképen nézve nagy megoszlás látszik abban, hogy egyes országok melyik térségbeli állam iránt érdeklődtek leginkább. Az Egyesült Államokban Bahrein, Kanadában és Oroszországban pedig az Emírségekre kerestek rá legnagyobb arányban az internetezők. Nem meglepő módon

a legtöbb európai országban Ciprus iránt volt a legélénkebb az érdeklődés.

