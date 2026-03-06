  • Megjelenítés
Megindult Donald Trump katonai akciója: lecsaptak a világ legnagyobb kokaintermelőjénél
Megindult Donald Trump katonai akciója: lecsaptak a világ legnagyobb kokaintermelőjénél

MTI
A kolumbiai hatóságok az Egyesült Államokkal és Ecuadorral közösen végrehajtott kábítószer-ellenes művelet során több kokainlaboratóriumot semmisítettek meg - közölte Pedro Arnulfo Sánchez védelmi miniszter.

Öt létesítményre csaptak le Putumayo és Nariño délnyugati régiókban, az ecuadori határ közelében

- írta Sánchez csütörtökön az X közösségi platformon. Két laboratórium kokaint gyártott, míg három másik kokapasztát dolgozott fel.

A havi termelési kapacitás akár hét tonna kokain is lehetett - tette hozzá a tárcavezető. A kábítószert Ecuadoron keresztül csempészték Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba.

Ezek a létesítmények kulcsfontosságú láncszemeket jelentettek a transznacionális kábítószer-kereskedelemben

- hangoztatta Sánchez.

A védelmi miniszter szerint a hatóságok a művelet során mintegy 1,3 tonna kokaint és nagy mennyiségű, a kábítószer-gyártáshoz használt kémiai vegyületeket is lefoglaltak.

Kolumbia a világ legnagyobb kokaintermelője.

A kábítószer nagy részét a szomszédos országokon, így Ecuadoron keresztül csempészik, vagy tengeren szállítják Észak-Amerikába és Európába.

Tegnap megírtuk: az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, de a két ország akkor nem hozott nyilvánosságra részleteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

