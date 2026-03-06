  • Megjelenítés
Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam
Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam

Azerbajdzsán bezárja a diplomáciai képviseleteit és kivonja diplomatáit Iránból, miután a perzsa állam tegnap váratlanul megtámadta az országot – jelentette be Jejhun Bajramov külügyminiszter.

Tegnap három Sahed-drón csapott be Azerbajdzsán nahicseváni repterébe, négy ember megsérült és egy környékbeli iskola is megrongálódott.

Ilham Alijev nyilvánosan magyarázatot és bocsánatkérést követelt Irántól az incidens után

– majd jelezte, hogy Bakunak jogában áll retorziót tenni a provokáció nélküli támadásra.

Ma Jejhun Bajramov külügyminiszter bejelentette:

Azerbajdzsán kihozza teljes diplomáciai képviseletét Iránból – bezárják a teheráni követséget és a tabrizi konzulátust is.

A lepést hivatalosan a követségi dolgozók védelmével indokolták.

Irán tagadja, hogy megtámadták volna Azerbajdzsánt.

