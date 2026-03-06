Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam

Tegnap három Sahed-drón csapott be Azerbajdzsán nahicseváni repterébe, négy ember megsérült és egy környékbeli iskola is megrongálódott.
Ilham Alijev nyilvánosan magyarázatot és bocsánatkérést követelt Irántól az incidens után
– majd jelezte, hogy Bakunak jogában áll retorziót tenni a provokáció nélküli támadásra.
Ma Jejhun Bajramov külügyminiszter bejelentette:
Azerbajdzsán kihozza teljes diplomáciai képviseletét Iránból – bezárják a teheráni követséget és a tabrizi konzulátust is.
A lepést hivatalosan a követségi dolgozók védelmével indokolták.
Irán tagadja, hogy megtámadták volna Azerbajdzsánt.
