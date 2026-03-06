  • Megjelenítés
FONTOS Felrobbant az olajár, évek óta nem történt ilyen
Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába

Az Észak-Irakban állomásozó iráni kurd ellenzéki fegyveresek közölték, hogy nem terveznek azonnali, határ menti támadást Irán ellen. Egy esetleges amerikai szárazföldi hadművelethez azonban csatlakoznának - közölte az Al-Jazeera.

A Kurdisztáni Szabadság Párt (PAK) tisztségviselői az Associated Press hírügynökségnek nyilatkozva kijelentették, hogy erőik egy amerikai szárazföldi offenzíva esetén a koalíciós csapatok oldalán harcolnának.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kurd csoportok nem kívánnak ágyútöltelékként szolgálni Washington számára.

Halil Nadiri, a PAK egyik tisztségviselője elmondta, hogy a szervezetnek már most is vannak fegyveres tagjai Irán területén. Ők egy esetleges felkelésben aktívan részt vehetnének.

A párt vezetői hozzátették, hogy a kurd csoportok kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal és Izraellel. Azt azonban határozottan cáfolták, hogy bármilyen anyagi támogatást kapnának ezen országoktól.

A nyilatkozatok azután hangzottak el, hogy a hét elején kurd tisztségviselők arról számoltak be: az Irakban állomásozó iráni kurd ellenzéki csoportok felkészülhetnek egy esetleges, határon átnyúló Irán elleni hadműveletre. Az iraki kurdok ugyanakkor jelezték, hogy ők egyelőre nem terveznek semmilyen támadó akcióban részt venni.

Címlapkép forrása: Ethan Swope/Getty Images

