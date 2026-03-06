  • Megjelenítés
Pattanásig feszült a helyzet: Amerika legnagyobb riválisa maximumra pörgeti a fegyverkezést, háború jöhet
Pattanásig feszült a helyzet: Amerika legnagyobb riválisa maximumra pörgeti a fegyverkezést, háború jöhet

A kínai Országos Népi Kongresszusnak (NPC) benyújtott tervezetben szerepel, hogy Peking 2026-ban összesen mennyit költene a hadseregre – írja a Nikkei Asia.

A várakozások alapján idén mintegy 7 százalékkal növekednek a védelmi kiadások Kínában. A bejelentés egyben azt is jelenti, hogy egy újabb évben növelik nagyobb ütemben a hadseregre költött összegeket, mint amekkora gazdasági növekedést várnak az országban. Mindez azt jelenti, hogy Peking GDP-arányosan is egyre magasabb szintet fog elérni a katonai kiadásokban. Hivatalosan ebben

az évben összesen 276,9 milliárd dollárnyi jüant fordítanak erre a célra.

A bejelentés több szempontból is fontos pillanatban jött:

  • Január végén Hszi Csin-ping kínai elnök lényegében lefejezte a hadsereg vezetését, így szinte teljesen kiürült a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) szempontjából kulcsfontosságú csúcsszerv, a Központi Katonai Bizottság (CMC). Az eredetileg hét fős testületben jelenleg mindössze ketten vannak, ebből az egyik maga az elnök. Az eset kritikusan megingatta a bizalmat, mivel évek óta visszatérően korrupciós ügyek tépázzák meg a hadsereg tekintélyét.
  • A kínai globális ambíciók szempontjából kulcsfontosságú indo-csendes-óceáni térségben Peking ellenlábasai fegyverkezni kezdtek. Japán 2 százalékra emeli a GDP-arányos védelmi kiadását, szakítva ezzel a második világháborút követően kialakított pacifista politikájával. A Fülöp-szigetek közben elmélyíti a katonai együttműködését az Egyesült Államokkal, és Tajvan is többet költ a védelemre. A térség kormányai elsősorban éppen Kína növekvő befolyásával magyarázzák a költekezést, ez a folyamat viszont állandóan generálja a fegyverkezési versenyt.
  • Különösen a Japánnal elharapódzó diplomáciai csatározás fényében különösen fontos a bejelentés. A szigetország miniszterelnöke, Takaicsi Szanae 2025 novemberében úgy fogalmazott, hogy Tokió beavatkozna, ha Kína megtámadná Tajvant. Ez súlyos feszültséget robbantott ki a két hatalom között, kisebb incidensek is előfordultak. Japán szintén növeli a védelmi költségvetését idén, de szerényebb módon, 3,8 százalékos emeléssel.
  • Az egész világot lázban tartja a kiújuló nukleáris fegyverkezési versengés, amelyben Peking csatlakozni akar a két nagy, az Egyesült Államok és Oroszország mellé. A kínai nukleáris robbanófejek számát jelenleg 600-ra teszik, de egy évtizeden belül az 1500-at is elérhetik.
  • Az újabb közel-keleti konfliktus nem tesz jót Kínának, több ponton is sérülnek az ország érdekei. Ebben a helyzetben Peking éppen az egyik szövetségesét veszti el (vagy gyengül meg az végletesen), miközben az Irán elleni háború végével az Egyesült Államok az indo-csendes-óceáni térség felé fordíthatja a tekintetét.

A sokasodó problémák kihívás elé állítja a nagyhatalmat, ráadásul hamarosan Hszi Csin-ping kínai elnök pozíciójáról is dönteni fognak. A következő időszakban ez fogja dominálni vélhetően az ország politikáját. Ebben a helyzetben a vezetőnek (vagy éppen a vezető pozícióra pályázó kihívójának) nem szabad gyengeséget mutatnia, különben ronthatja az esélyeit az elnöki pozíció megszerzésére két év múlva.

ráadásul jövőre már 2027-et írunk, ami a PLA megalakításának 100. évfordulója, sokan úgy vélik, ez lehet az év, amikor Peking katonai inváziót indít Tajvan megszerzésére.

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images

