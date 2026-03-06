Példátlan döntést hozott Donald Trump: megvált a kulcsemberétől – Botrányok sora okozta a drámai bukást

A lap szerint

Trump már legalább egy hete kifogásolta a Belbiztonsági Minisztériumban (DHS) uralkodó belső viszályokat, állítólag már azóta tervezte Noem leváltását.

A keddi szenátusi meghallgatás után azonban felgyorsultak az események.

Az amerikai elnököt feldühítette a miniszter eskü alatt tett vallomása. Noem ugyanis azt állította, hogy Trump rábólintott arra a több mint 200 millió dolláros kampányra, melyben önkéntes távozásra szólították fel az illegális bevándorlókat.

A hirdetésekben ráadásul maga a miniszter szerepelt cowboykalapban, lóháton, a Mount Rushmore előtt.

Trump a tanácsadóinak és több szenátornak is határozottan tagadta, hogy bármit is jóváhagyott volna. John Kennedy, Louisiana republikánus szenátora a keddi meghallgatáson kritikusan meg is jegyezte, hogy a reklámok leginkább csak arra szolgálhattak, hogy Noem személyes renoméját növeljék.

Noem főtanácsadója, Corey Lewandowski még aznap este a Fehér Házba sietett, hogy csillapítsa az elnök haragját, mindhiába. Trump leszögezte, a menesztésről szóló döntése végleges.

Az elnök még aznap éjjel egyeztetett több törvényhozóval az oklahomai szenátor, Markwayne Mullin kinevezéséről noem helyére.

Noemet végül csütörtökön, telefonon keresztül rúgta ki, mindössze néhány perccel azelőtt, hogy a miniszter felszólalt volna egy nashville-i rendezvényen. Később Trump a közösségi médiában bejelentette: Noemet az "Amerika Pajzsa" elnevezésű új biztonsági kezdeményezés különmegbízottjává nevezi ki.

Noem leváltása egy rendkívül viharos időszak végére tett pontot. Az év elején két amerikai állampolgár, Renee Good és Alex Pretti is életét vesztette szövetségi bevándorlási ügynökök keze alatt, az idegenrendészet (ICE) véres minneapolisi bevetése hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban. A megölését követően Noem bizonyíték nélkül "belföldi terroristának" nevezte Prettit, a kongresszusi meghallgatásokon pedig nem volt hajlandó visszavonni vagy bocsánatot kérni a kijelentésért.

A belbiztonsági tárcán belül hosszú ideje feszültséget okozott Noem bizalmasa, Lewandowski szerepe is, aki 2016-ban Trump kampánymenedzsere volt kezdetben. Különleges kormányzati alkalmazottként papíron nem túl széles hatáskörrel rendelkezett volna, a gyakorlatban viszont hatalmas befolyást szerzett a költségvetési, személyzeti és szakpolitikai döntések felett. A Fehér Ház jogi irodája már tavaly vizsgálatot indított ellene, mivel feltehetően túllépte az évi 130 napos munkavégzési korlátot.

Lewandowski eredetileg Noem hivatalos kabinetfőnökeként akart szolgálni, de Trump elutasította az ötletet, miután hírek jelentek meg Noem és Lewandowski állítólagos romantikus kapcsolatáról, annak dacára, hogy mindketten házasok. A Wall Street Journal már februárban azt írta, hogy a páros a minisztériumon belül nem titkolja viszonyát, és előszeretettel utazgatnak egy privát kabinnal felszerelt luxusrepülőgépen. A gépet a minisztérium lízingeli, de zajlik a megvásárlása 70 millió dollárért. Lewandowski a miniszter bukásával együtt most szintén távozik a tárcától.

Ezzel párhuzamosan Noem és a Trump által kinevezett határbiztos, Tom Homan munkaviszonya megromlott,

a végén már alig álltak szóba egymással (korábbi cikkünkben írtunk a kettejük közötti rivalizálásról).

De további égető problémák is napvilágot láttak Noem vezetése alatt:

Kérdőre vonták azon döntése miatt, hogy minden 100 ezer dollárnál nagyobb minisztériumi kiadást a saját jóváhagyásához kötött, ami számos szerződést megakasztott.

Noem szerdán kénytelen volt elismerni, hogy az egyik reklámszerződést közbeszerzési eljárás nélkül kötötték meg. Ez szöges ellentétben állt az egy nappal korábban tett vallomásával. A DHS főellenőre vizsgálatot indított a szerződések odaítélése miatt.

Emellett arról is tájékoztatta a Kongresszust, hogy a minisztérium vezetése "szisztematikusan akadályozta" a belső ellenőrzés munkáját, egy szövetségi büntetőeljárás kapcsán is.

Tovább rontotta a helyzetet egy titkosított jelentés, amely szerint "jelentős" biztonsági kockázatot okozott, hogy Noem megengedte az amerikai légi utasoknak, hogy cipőben haladjanak át a reptéri biztonsági ellenőrzésen.

Noem bukásának tanulságát David Richardson, a DHS alá tartozó Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) volt vezetője tömören úgy foglalta össze:

Soha ne menj szembe Trumppal, és soha ne hárítsd a felelősséget a főnöködre!

Amikor a minisztériumi tisztviselők meglátták Trump bejegyzését Noem leváltásáról,

néhány dolgozó szerint kisebb ünneplések törtek ki, egyesek pacsiztak örömükben.

Az ICE-on belül állítólag néhányan még azzal is viccelődtek, hogy Noemet a 70 millió dolláros luxusrepülőgépén fogják deportálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images