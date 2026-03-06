  • Megjelenítés
Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken közölte, hogy Kijev biztosította a Budapesten fogva tartott hét ukrán állampolgár szabadon bocsátását.

Szibiha egy X-bejegyzésben közölte, hogy a szabadon engedett ukrán állampolgárok biztonságban vannak, és átlépték az ukrán határt.

Korábban pénteken Ukrajna külügyminisztériuma beidézte Magyarország kijevi ügyvivő ügyvivőjét a Budapesten fogva tartott ukrán állampolgárok miatt.

Emlékezetes, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszélt, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követelte. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban arról tájékoztatott, hogy

pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást:

március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményében azt írta péntek délben, hogy kiutasítják azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során "azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere". Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették - tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről - közölték.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Magyarország kormánya

