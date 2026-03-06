Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken közölte, hogy Kijev biztosította a Budapesten fogva tartott hét ukrán állampolgár szabadon bocsátását.

Szibiha egy X-bejegyzésben közölte, hogy a szabadon engedett ukrán állampolgárok biztonságban vannak, és átlépték az ukrán határt.

Korábban pénteken Ukrajna külügyminisztériuma beidézte Magyarország kijevi ügyvivő ügyvivőjét a Budapesten fogva tartott ukrán állampolgárok miatt.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest. They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance. I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Emlékezetes, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszélt, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követelte. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban arról tájékoztatott, hogy

pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást:

március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményében azt írta péntek délben, hogy kiutasítják azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során "azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere". Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették - tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről - közölték.

