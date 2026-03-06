  • Megjelenítés
Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha
Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha

Az ukrán haditengerészet egy tengeri drónról indított FPV-drónnal megsemmisített egy orosz Ka-27-es helikoptert a Fekete-tengeren található Szivas fúróplatformnál. Ilyen jellegű támadást harci körülmények között korábban még soha nem dokumentáltak - írta a Defence Express.

Az ukrán haditengerészet által közzétett felvételen először egy tengeri kamikazedrón csapása látható a Szivas fúróplatform tartószerkezete ellen. Az orosz erők a létesítményt elektronikai hadviselési, légvédelmi és híradástechnikai rendszerek telepítésére próbálták felhasználni. A videó ezt követően megörökíti, amint

egy FPV-drón eltalálja a leszállást megkísérlő Ka-27-es helikoptert.

A támadáshoz minden valószínűség szerint merevszárnyú drónt vetettek be. Az eszköz 115 km/h-t meghaladó sebességgel haladt, és rendkívül éles emelkedési manővereket hajtott végre. Ez a repülési karakterisztika egyáltalán nem jellemző a négyrotoros drónokra. A találat következtében a helikopter megsemmisült és teljesen kiégett, a személyzet sorsa pedig ismeretlen. A csapás ráadásul használhatatlanná tette a leszállóhelyet is, ami jelentősen megnehezíti a platform légi megközelítését az orosz erők számára.

A repülő eszközt valószínűleg egy személyzet nélküli tengeri járműről indították. Ez az egység egyúttal kommunikációs átjátszóállomásként és a csapás rögzítőjeként is szolgált. Bár elméletileg a partról is indíthatták volna – mivel a platform mintegy 100 kilométerre található –,

a tengeri indítás összességében sokkal valószínűbb.

Címlapkép forrása: Mass Communication Specialist 2nd Class Jason R Zalasky via Wikimedia Commons

