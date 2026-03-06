  • Megjelenítés
Trump szerint Putyin kész békét kötni, Kijev kisegíti az Irán ellen harcoló amerikaiakat – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Globál

Trump szerint Putyin kész békét kötni, Kijev kisegíti az Irán ellen harcoló amerikaiakat – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Portfolio
Donald Trump a Politicónak újfent kifejezte frusztrációját Volodimir Zelenszkij hozzáállásával kapcsolatban, mondván, az ukrán elnöknek "össze kell szednie magát, és alkut kell kötnie". Az amerikai elnök szerint ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök "készen áll egy megállapodásra". Trump "elképesztőnek" nevezte, hogy Ukrajna "az akadály", miközben "nincsenek ütőkártyái". Zelenszkij közben a Kyiv Independent alapján bejelentette: kérést kaptak az Egyesült Államoktól, hogy támogassák az iráni Sahed drónok elleni védekezést a Közel-Keleten. Az ukrán elnök közölte, lépéseket tett "a szükséges eszközök biztosítása és annak érdekében, hogy jelen legyenek olyan ukrán szakemberek, akik biztosítani tudják a szükséges védelmet", további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna Herszon régiójában egy ember meghalt, négyen megsérültek orosz támadások következtében az elmúlt nap során - írja az Ukrinform. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Ukrán jelentés

Az ukrán légvédelem 111-et megsemmisített az Oroszország által az éjszaka folyamán bevetett 141 drónból.

24 orosz UAV 16 helyszínen ért el találatot, egy helyről jelentettek lezuhant dróntörmeléket.

(Ukrinform)

Megosztás

Ukrajna nemcsak az USA-nak, az Öböl-országoknak is segíthet

Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahed drónok megsemmisítésében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.

Ukrajna segít azoknak a partnereinek, akik garantálják biztonságunkat és megvédik népünk életét

- tette hozzá.

Zelenszkij nemrég

az iráni drónok által szintén érintett Perzsa-öböl országainak is felajánlotta ukrán szakértők segítségét.

Csütörtöki, a Reuters hírügynökségnek adott telefonos interjújában Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij azon ajánlatával kapcsolatban, miszerint segít a védekezésben az iráni drónok ellen, azt mondta, bármely országtól elfogad segítséget.

A viszonylag költséghatékonyan előállítható Sahed-drónokat eredetileg csak Iránban gyártották, később azonban már Oroszország is megkezdte az eszköz saját típusának előállítását, nemrég pedig az amerikai hadsereg is bejelentette, hogy a drónokat felhasználta saját, magasabb technológiájú rendszereinek továbbfejlesztéséhez.

(MTI)

Megosztás

Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa

Az Egyesült Államok története során először szavazott együtt Oroszországgal és Kínával a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségben (NAÜ). Csütörtökön közösen utasítottak el egy határozatot, amely az ukrajnai nukleáris létesítményeket fenyegető támadások veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Wall Street Journal szerint a lépés Washington és Moszkva egyre szorosabb összhangját jelzi.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Megosztás

Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt

A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követeli. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott - közölte a Telex.

Tovább a cikkhez
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint
Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Kimondta Zelenszkij, amit senki sem várt: Orbán Viktornak üzent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility