Trump szerint Putyin kész békét kötni, Kijev kisegíti az Irán ellen harcoló amerikaiakat – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahed drónok megsemmisítésében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.

Ukrajna segít azoknak a partnereinek, akik garantálják biztonságunkat és megvédik népünk életét

- tette hozzá.

Zelenszkij nemrég

az iráni drónok által szintén érintett Perzsa-öböl országainak is felajánlotta ukrán szakértők segítségét.

Csütörtöki, a Reuters hírügynökségnek adott telefonos interjújában Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij azon ajánlatával kapcsolatban, miszerint segít a védekezésben az iráni drónok ellen, azt mondta, bármely országtól elfogad segítséget.

A viszonylag költséghatékonyan előállítható Sahed-drónokat eredetileg csak Iránban gyártották, később azonban már Oroszország is megkezdte az eszköz saját típusának előállítását, nemrég pedig az amerikai hadsereg is bejelentette, hogy a drónokat felhasználta saját, magasabb technológiájú rendszereinek továbbfejlesztéséhez.

(MTI)