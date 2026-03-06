Trump szerint Putyin kész békét kötni, Kijev kisegíti az Irán ellen harcoló amerikaiakat – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Ukrán jelentés
Az ukrán légvédelem 111-et megsemmisített az Oroszország által az éjszaka folyamán bevetett 141 drónból.
24 orosz UAV 16 helyszínen ért el találatot, egy helyről jelentettek lezuhant dróntörmeléket.
(Ukrinform)
Ukrajna nemcsak az USA-nak, az Öböl-országoknak is segíthet
Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahed drónok megsemmisítésében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.
Ukrajna segít azoknak a partnereinek, akik garantálják biztonságunkat és megvédik népünk életét
- tette hozzá.
Zelenszkij nemrég
az iráni drónok által szintén érintett Perzsa-öböl országainak is felajánlotta ukrán szakértők segítségét.
Csütörtöki, a Reuters hírügynökségnek adott telefonos interjújában Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij azon ajánlatával kapcsolatban, miszerint segít a védekezésben az iráni drónok ellen, azt mondta, bármely országtól elfogad segítséget.
A viszonylag költséghatékonyan előállítható Sahed-drónokat eredetileg csak Iránban gyártották, később azonban már Oroszország is megkezdte az eszköz saját típusának előállítását, nemrég pedig az amerikai hadsereg is bejelentette, hogy a drónokat felhasználta saját, magasabb technológiájú rendszereinek továbbfejlesztéséhez.
(MTI)
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Az Egyesült Államok története során először szavazott együtt Oroszországgal és Kínával a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségben (NAÜ). Csütörtökön közösen utasítottak el egy határozatot, amely az ukrajnai nukleáris létesítményeket fenyegető támadások veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Wall Street Journal szerint a lépés Washington és Moszkva egyre szorosabb összhangját jelzi.
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt
A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követeli. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott - közölte a Telex.
