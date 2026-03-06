Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa

A határozatot számos európai ország mellett Ausztrália, Kanada, Argentína és Chile is támogatta. A Wall Street Journal által megtekintett tervezet név szerint nem említette Oroszországot, arra azonban figyelmeztetett, hogy az ukrajnai villamos alállomások és egyéb energetikai infrastruktúrák elleni támadások közvetlen fenyegetést jelentenek a nukleáris biztonságra. Az amerikai ellenállás dacára a határozatot 20-4 arányban elfogadták. Az Egyesült Államokon, Oroszországon és Kínán kívül egyedül Niger szavazott ellene.
Howard Solomon, az Egyesült Államok ügyvivője közölte, hogy Washington osztja az ukrajnai energetikai infrastruktúrát érintő aggodalmakat, egyúttal minden felet visszafogottságra szólított fel. Ugyanakkor hozzátette, hogy
az USA nem támogat egy "szükségtelen határozatot, amely nem segíti elő a békét Ukrajna és Oroszország között".
Oroszország az elmúlt hónapokban nagyszabású és folyamatos csapásokat mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ami a fagyos téli hónapokban súlyos áramkimaradásokat okozott az ország városaiban. Az alállomások elleni támadások kockázata, hogy az atomerőművek elveszíthetik a külső áramellátásukat. A fronthoz közeli zaporizzsjai atomerőmű, amely Európa legnagyobb nukleáris létesítménye, és amelyet Oroszország a háború első napjaiban foglalt el, már többször is elveszítette hálózati kapcsolatát, így tartalék generátorok használatára kényszerült. A NAÜ az utóbbi hónapokban több alkalommal is rövid tűzszünetet járt ki a felek között, hogy meg lehessen javítani a sérült vezetékeket.
A mostani szavazás egy tágabb trendbe illeszkedik a WSJ cikke szerint.
Tavaly az Egyesült Államok az ENSZ-ben is elutasította az Oroszországot bíráló határozatokat, arra hivatkozva, hogy a békeközvetítésre, és nem az egyik fél hibáztatására összpontosít. Szeptemberben Washington még tartózkodott a NAÜ azon határozatánál, amely a zaporizzsjai erőmű visszaadására szólította fel Oroszországot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
