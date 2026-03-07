Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja, elképesztő számokat közöltek az ukránok – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Oroszország 2022. február 24-én megkezdett teljes körű inváziója óta mintegy

1,2 millió katonát vesztett Ukrajnában

– jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara március 7-én.

A jelentés szerint Oroszország többek között 11 ezer harckocsit, 24 ezer páncélozott harci járművet, 81 ezer járművet, 38 ezer tüzérségi rendszert, 1322 légvédelmi rendszert, 435 repülőgépet, 349 helikoptert, 161 ezer drónt, 30 hajót vagy kisebb csónakot, valamint 2 tengeralattjárót vesztett el.

Az ukrán vezérkar operatív titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra a teljes körű invázió során elszenvedett saját veszteségeit.

Az adatokat érdemes a helyén kezelni, ugyanis a két fél jelentései sokszor merőben eltérnek, nehéz pontos számokat megadni. Független nyugati think-tank jelentések viszont egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az arány „körülbelül 2,5:1 vagy 2:1”.

A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna 2022. februárja és 2025. decembere között valószínűleg 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedett, ebből 100 000 és 140 000 közöttit harci cselekmények során vesztett el (KIA).

(Forrás: The Kyiv Independent)