Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja, elképesztő számokat közöltek az ukránok – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Hosszú listát közöltek az ukránok
Oroszország 2022. február 24-én megkezdett teljes körű inváziója óta mintegy
1,2 millió katonát vesztett Ukrajnában
– jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara március 7-én.
A jelentés szerint Oroszország többek között 11 ezer harckocsit, 24 ezer páncélozott harci járművet, 81 ezer járművet, 38 ezer tüzérségi rendszert, 1322 légvédelmi rendszert, 435 repülőgépet, 349 helikoptert, 161 ezer drónt, 30 hajót vagy kisebb csónakot, valamint 2 tengeralattjárót vesztett el.
Az ukrán vezérkar operatív titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra a teljes körű invázió során elszenvedett saját veszteségeit.
Az adatokat érdemes a helyén kezelni, ugyanis a két fél jelentései sokszor merőben eltérnek, nehéz pontos számokat megadni. Független nyugati think-tank jelentések viszont egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az arány „körülbelül 2,5:1 vagy 2:1”.
A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna 2022. februárja és 2025. decembere között valószínűleg 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedett, ebből 100 000 és 140 000 közöttit harci cselekmények során vesztett el (KIA).
(Forrás: The Kyiv Independent)
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Az Egyesült Államok fontolóra veszi az orosz olajra vonatkozó szankciók feloldását a globális kínálat bővítése és az olajárak csökkentése érdekében – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.
Újabb orosz bombázás
Orosz ballisztikus rakéták és drónok támadták meg Kijevet és más ukrán városokat, köztük Harkivot, ahol március 7-én éjjel öt ember meghalt és tíz megsebesült – számolt be az Ukrinfrom.
Megerősítést nyert, hogy egy ballisztikus rakéta közvetlenül eltalált egy többemeletes épületet a Kijevszkij kerületben. Jelentős károk keletkeztek, tűz ütött ki, és emberek rekedhettek a romok alatt
– mondta Harkiv polgármestere.
Oroszország háborús cselekményei során rendszeresen támadja az ukrán polgári infrastruktúrát, beleértve a lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát.
Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak
Napok óta megy a találgatás, vajon sikerül-e felfegyverezni az iráni kurdokat.
Hiába drága az arany, egy ország továbbra is úgy vásárolja, mintha nem lenne holnap
A felhalmozási ciklus 2024 novemberében kezdődött.
Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?
Több elemző is "második Afganisztánt" emleget.
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Nagy pénzekhez juthat Oroszország.
A márka, ami túl gyorsan lett túl drága
A Lululemon sikersztorija és fordulása.
Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában
Inflációs és munkanélküliség. Kezd elromlani a nagykép.
Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára
Az Ural most először forog felárral a Brenthez képest.
Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói
Rakéta vágódott az UNIFIL bázisába.
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.