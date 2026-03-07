  • Megjelenítés
Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja, elképesztő számokat közöltek az ukránok – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja, elképesztő számokat közöltek az ukránok – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
Péntekről szombatra virradóra tovább folytatódtak az orosz csapások, Kijevet és Harkivot ballisztikus rakétacsapások érték, köztük egy többszintes lakóépületet, amely szinte teljesen elpusztult a csapásokban. A héten az Egyesült Államok enyhített az orosz olajipart érintő szankciókon: a döntés nyomán India a következő 30 napban fogadhat orosz olajtankereket a tiltás ellenére. A lépést azzal indokolták, hogy a Hormuzi-szoros térségében kialakult olajellátási válság miatt stabilizálni kell a globális kínálatot. Friss jelentések szerint Washington további, az orosz energiaszektort érintő korlátozások enyhítését is mérlegelheti - de ehhez egy fontos lépést meg kell tennie Oroszországnak.
Hosszú listát közöltek az ukránok

Oroszország 2022. február 24-én megkezdett teljes körű inváziója óta mintegy

1,2 millió katonát vesztett Ukrajnában

– jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara március 7-én.

A jelentés szerint Oroszország többek között 11 ezer harckocsit, 24 ezer páncélozott harci járművet, 81 ezer járművet, 38 ezer tüzérségi rendszert, 1322 légvédelmi rendszert, 435 repülőgépet, 349 helikoptert, 161 ezer drónt, 30 hajót vagy kisebb csónakot, valamint 2 tengeralattjárót vesztett el.

Az ukrán vezérkar operatív titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra a teljes körű invázió során elszenvedett saját veszteségeit.

Az adatokat érdemes a helyén kezelni, ugyanis a két fél jelentései sokszor merőben eltérnek, nehéz pontos számokat megadni. Független nyugati think-tank jelentések viszont egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az arány „körülbelül 2,5:1 vagy 2:1”.

A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna 2022. februárja és 2025. decembere között valószínűleg 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedett, ebből 100 000 és 140 000 közöttit harci cselekmények során vesztett el (KIA).

(Forrás: The Kyiv Independent)

Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot

Az Egyesült Államok fontolóra veszi az orosz olajra vonatkozó szankciók feloldását a globális kínálat bővítése és az olajárak csökkentése érdekében – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

Újabb orosz bombázás

Orosz ballisztikus rakéták és drónok támadták meg Kijevet és más ukrán városokat, köztük Harkivot, ahol március 7-én éjjel öt ember meghalt és tíz megsebesült – számolt be az Ukrinfrom.

Megerősítést nyert, hogy egy ballisztikus rakéta közvetlenül eltalált egy többemeletes épületet a Kijevszkij kerületben. Jelentős károk keletkeztek, tűz ütött ki, és emberek rekedhettek a romok alatt

– mondta Harkiv polgármestere.

Oroszország háborús cselekményei során rendszeresen támadja az ukrán polgári infrastruktúrát, beleértve a lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát.

Pénteki hírfolyamunkat itt tekinthetik vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

