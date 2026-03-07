Amerikai segítséggel bombáztak szét egy fegyveres tábort, a szomszédos ország is megkapta a magáét

Az ecuadori védelmi minisztérium közleménye szerint a helikopterek, repülőgépek, folyami hajók és drónok bevetésével végrehajtott műveletben egy ötven fő befogadására alkalmas tábort bombáztak, majd átkutattak. A tábor a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) nevű lázadószervezetből kivált egyik bűnszervezet, a Határ Menti Kommandók (CDF) tartotta fenn.
Arról, hogy a támadásnak vannak-e áldozatai, vagy hogy fogtak-e el bárkit, nem számolt be sem Ecuador, sem az amerikai erők illetékes déli parancsnoksága, a SOUTHCOM.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X-en azt írta, hogy az
Ecuador kérésére elindított közös művelet célja a kábítószer-kereskedelem és a hozzá kapcsolódó terrorista hálózatok felszámolása volt.
A drogtábor ellen indított művelet már a második közös akciója volt a két országnak a hét folyamán annak részeként, hogy Daniel Noboa ecuadori elnök katonai fellépést ígért a szervezett bűnözés és azon belül a kábítószer-kereskedelem ellen. Az ecuadori elnök emellett azzal vádolta meg a vele szomszédos Kolumbiát, hogy nem tesz eleget a kábítószer-kereskedelem megfékezéséért, ezért vámokat vezetett be Kolumbia ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
