Ekkora akciót rég nem láthattunk - Egy harmadik repülőgép-hordozó is elindult Irán felé

A Fox News értesülései szerint a USS George H. W. Bush csütörtökön fejezte be bevetés előtti kiképzési gyakorlatát. Az Amerikai Haditengerészeti Intézet (USNI) beszámolója alapján a repülőgép-hordozó, a kísérő hadihajók és a fedélzeti repülőezred is sikeresen teljesítette az összetett kötelékkiképzési gyakorlatot. Ez a vizsga minden repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék számára kötelező a hadrafoghatósági minősítés megszerzéséhez.

A csapásmérő kötelék hamarosan útnak indulhat a Földközi-tenger keleti medencéjébe.

Korábban ezen a területen állomásozott a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford is. Az amerikai haditengerészet által közzétett felvételek alapján a Ford csütörtökön áthaladt a Szuezi-csatornán, és jelenleg a Vörös-tengeren tartózkodik.

Eközben a USS Abraham Lincoln továbbra is az Arab-tengeren teljesít szolgálatot, ahonnan az Irán elleni csapásokat hajtják végre. Egy harmadik repülőgép-hordozó megjelenésével az Egyesült Államok jelentősen megnövelné katonai jelenlétét a térségben.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images