Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben
„Ez nem a mi háborúnk!" – Példátlanul erős kritika érkezett Németországból Amerika és Izrael iráni támadásaival szemben
„Ez nem a mi háborúnk!" – Példátlanul erős kritika érkezett Németországból Amerika és Izrael iráni támadásaival szemben

Lars Klingbeil szociáldemokrata német alkancellár szombaton azt mondta, az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború nemzetközi jogilag törvénytelen lehet – írja a Bild.

Világosan kimondom: ez nem a mi háborúnk. Nem fogunk részt venni ebben a háborúban

– mondta Klingbeil, Németország alkancellárja, a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD társelnöke.

Az alkancellár szerint most

a nagy veszély az, hogy egyre inkább egy olyan világba csúszunk bele, amelyben nincsenek szabályok. Nem akarunk olyan világban élni, ahol csak az erősebb joga érvényesül.

Klingbeil megjegyezte, „nagyon kételkedik” abban, hogy az Irán ellen viselt háború nemzetközi jogilag legitim.

Az alkancellár ezzel ellentmondott a német kormány vezetőjének, Friedrich Merz kancellárnak, aki a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU elnöke. Merz korábban azt mondta, a német kabinet osztja az Egyesült Államok és Izrael céljait az iráni nukleáris és rakétaprogramot, az Izrael elleni iráni fenyegetéseket, illetve a terrorizmus és a proxyszervezetek iráni támogatását illetően.

Klingbeil hangsúlyozta, hogy Iránt egy „terrorrezsim” vezeti, amely Izraelt és az egész régiót fenyegeti, és ő „egy könnycseppet sem hullajt” a megölt Ali Hámenei ajatollahért és az iráni vezetésért. De az alkancellár szerint erősen kétséges, hogy a perzsa állam elleni támadásokkal leváltható ez a rezsim.

Attól tartok, hogy ez a rendszer eléggé bebetonozódott. Aggódom, hogy a háború nem sokat fog javítani az iráni emberek helyzetén

– jegyezte meg az alkancellár.

A Német Szövetségi Köztársaság számára 1949-es megalapítása óta a holokausztból fakadó történelmi felelősség miatt alapvető fontosságú Izrael Állam léte és biztonsága, Angela Merkel volt kancellár ezt egyenesen a német államrezon részének nevezte. Ezért Klingbeil Izraelt elítélő szavainak különös súlya van.
Németország egyik fontos tartományában, Baden-Württembergben vasárnap helyi választásokat tartanak, ahol az SPD a CDU ellenfele. Klingbeil nyilatkozatát ebben a kontextusban is lehet értelmezni.

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

