Hamarosan hivatalosan is kiderülhet, ki lesz az iráni rezsim új vezetője

Napok óta nem tudni biztosan, hogy ki fogja vezetni Iránt azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael közös támadásai során életét vesztette Ali Hámenei ajatollah. A legtöbben eddig a 86 éves korában életét vesztő vezető fiát, Mojtabát tartották a legesélyesebbnek a pozícióra. Jelenleg az országot egy három fős testület vezeti, de a helyzet a következő napon megváltozhat: Mozaffari ajatollah (ez a legmagasabb rangú vallási vezetőknek járó megnevezés Iránban, de nem feltétlenül azonos a legfőbb vezető személyével) kijelentette, hogy

a reményei szerint a Szakértői Gyűlés a következő 24 órában ülést tarthat.

Ekkor végre kiválaszthatják az új vezetőt is közel-keleti hatalom élére. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozó testület eddig nem tanácskozott, ezért nem született meg a döntés.

Várhatóan az új ajatollahnak is számolnia kell azzal, hogy a megválasztása pillanatában azonnal az Egyesült Államok és Izrael célkeresztjébe kerül, hacsak radikális politikai változásokat nem eszközöl. Korábban Jeruzsálem kijelentette, hogy meg fogják támadni az új vezetőt is, Donald Trump amerikai elnök pedig kijelentette, hogy beleszólást kér a kiválasztás folyamatába.

