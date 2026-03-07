Irán magas rangú vezetője megfenyegette a Közel-Kelet országait: szinte mindenki célkeresztbe kerülhet

Mohammad Bagher Halibaf, az iráni parlament elnöke szerint „nem fognak békében élni” azok az országok, amelyek amerikai bázist engednek a területükön.

Ez a nyilvánvaló bűncselekmény arányos választ fog kapni. A régióban található amerikai katonai bázisok Irán elleni műveletek platformjává váltak. Bármely támadás kiindulópontja a válaszunk célállomása

– mondta a politikus, aki jelenleg a rezsim egyik legfontosabb személye.

The defense policies of the Islamic Republic of Iran are consistent, based on the guidelines of our martyred Imam.As long as the presence of U.S. bases in the region continue, the countries will not enjoy peace.Iranian officials and people are united on this principle. — محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 7, 2026

Halibaf azt is kijelentette, hogy az ország déli részén, Kesmben megtámadott sótalanító üzem elleni akcióban is egy ilyen támaszpontot használtak. A csapást az Egyesült Államoknak tulajdonítják. A fenyegető kijelentés azért is érdekes, mivel Irán elnöke, Maszúd Peszeskján nem sokkal korábban bocsánatot kért a térségi országoktól a támadások miatt.

Az amerikai katonai bázisok számos országban megtalálhatóak a Közel-Keleten, a

kijelentés azt jelenti, hogy Teherán továbbra is támadni kívánja ezeket a területeket.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images