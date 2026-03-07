  • Megjelenítés
Irán magas rangú vezetője megfenyegette a Közel-Kelet országait: szinte mindenki célkeresztbe kerülhet
Mohammad Bagher Halibaf, az iráni parlament elnöke szerint „nem fognak békében élni” azok az országok, amelyek amerikai bázist engednek a területükön.

Ez a nyilvánvaló bűncselekmény arányos választ fog kapni. A régióban található amerikai katonai bázisok Irán elleni műveletek platformjává váltak. Bármely támadás kiindulópontja a válaszunk célállomása

– mondta a politikus, aki jelenleg a rezsim egyik legfontosabb személye.

Halibaf azt is kijelentette, hogy az ország déli részén, Kesmben megtámadott sótalanító üzem elleni akcióban is egy ilyen támaszpontot használtak. A csapást az Egyesült Államoknak tulajdonítják. A fenyegető kijelentés azért is érdekes, mivel Irán elnöke, Maszúd Peszeskján nem sokkal korábban bocsánatot kért a térségi országoktól a támadások miatt.

Az amerikai katonai bázisok számos országban megtalálhatóak a Közel-Keleten, a

kijelentés azt jelenti, hogy Teherán továbbra is támadni kívánja ezeket a területeket.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

