Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?

Az NBC News exkluzív értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök zárt körben komolyan fontolóra vette, hogy amerikai szárazföldi csapatokat küldjön Iránba - jelentette a Sky News.

Az elnök több alkalommal is megvitatta az ötletet tanácsadóival, valamint a Fehér Házon kívüli tisztségviselőkkel. Az NBC ezt két jelenlegi és egy volt amerikai tisztviselőre, továbbá egy, a beszélgetéseket ismerő forrásra hivatkozva állítja. A források szerint Trump nem egy nagyszabású szárazföldi invázióról beszélt.

Ehelyett egy kisebb katonai kontingens bevetését tervezte, amelyet konkrét stratégiai célokra alkalmaznának.

A megbeszélések során az elnök állítólag felvázolta egy háború utáni Irán vízióját. Ebben egy új iráni vezetés az Egyesült Államokkal együttműködve termelne kőolajat. Ez a modell Washington és Venezuela jelenlegi viszonyához lenne hasonló.

A Fehér Ház sajtószóvivője, Karoline Leavitt közleményben cáfolta a beszámoló hitelességét. Azt írta, hogy a hír "olyan névtelen források feltételezésein alapul, akik nem tagjai az elnök nemzetbiztonsági csapatának, és nyilvánvalóan nincsenek beavatva ezekbe a tárgyalásokba".

Az értesülés különös hangsúlyt kap annak fényében, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter csütörtökön az NBC-nek nyilatkozva kijelentette: országa felkészült egy esetleges amerikai szárazföldi támadásra. Amikor arról kérdezték, tart-e az amerikai inváziótól, a miniszter így fogalmazott: "Nem, várjuk őket... Mert biztosak vagyunk benne, hogy szembe tudunk szállni velük, és ez számukra hatalmas katasztrófa lenne."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

