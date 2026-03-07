  • Megjelenítés
Lépett az Emirates az újabb iráni rakétázás miatt: teljesen leálltak a járatok

A dubai Emirates szombaton ismét felfüggesztette járatait, mert az újab iráni rakétatámadások miatt veszélybe kerültek a világ legnagyobb légitársaságának térségét érintő járatai.

A dubai Emirates szombaton ismét felfüggesztette járatait az Egyesült Arab Emírségek légterében

- közölte a légitársaság, majd hozzátették: a lépésre azért volt szükség, mert az ország légterét újabb iráni rakétázás érte.

Az Emirates előszőr március elsején függesztette fel minden Dubajba tartó és onnan induló járatát, amit másnap feloldottak.

Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás óta súlyos zavarokkal küzd a globális légiközlekedés. A Közel-Keletre irányuló járatok több mint felét törölték, és utasok ezrei rekedtek a régióban.A Cirium légiközlekedési elemzőcég adatai szerint február 28. óta a közel-keleti térségbe tervezett mintegy 36 ezer járatból több mint 23 ezret töröltek, ami nagyjából 4,4 millió férőhelynyi kapacitáskiesést jelent.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentései alapján a külföldön ragadt magyarok egy részét több külön járattal hozzák haza:

Frissítés:

A lezárás kérészéletű lehet: a légitársaság azt tervezi az ideiglenesen felfüggesztett járatait hamarosan újraindítja - számolt be a Bloomberg. Körülbelül 30 perccel azután, hogy lezárta a check-int és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek a repülőtérre, a légitársaság bejelentette, hogy újraindítja az üzemeltetést, és a megerősített foglalással rendelkező utasok elindulhatnak a repülőtérre.

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal.

