Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak

Babasejh Hoszejni, a szervezet Irakban székelő vezetője elmondta, hogy jelenleg nem folytatnak offenzívát. Ennek ellenére régóta tervezik a lépést, és mivel a feltételek most kedvezőbbek, nagy eséllyel cselekedni fognak.

Végleges döntés ugyan még nem született, de Hoszejni szerint "nagyon valószínű, hogy elindítjuk a szárazföldi hadműveletet".

A főtitkár megerősítette, hogy az amerikaiak különböző csatornákon keresztül már megkeresték őket. Közvetlen egyeztetésre egyelőre nem került sor, a kapcsolattartás közvetítőkön és más kurd szereplőkön keresztül zajlott. Hoszejni elmondása alapján Washington azt tudakolta, hogyan tudnának együttműködni az iráni rezsimmel szemben.

A kurd vezető azt is jelezte, hogy egy esetleges hadművelethez fegyverekre, robbanóanyagokra és korszerű felszerelésekre lenne szükségük. Kiemelte, hogy a jelenlegi fegyverzetük elavult, a modern hadviselés pedig fejlettebb technológiát követel. Amennyiben tehát sor kerül az együttműködésre, ezeket a fegyverkezési és logisztikai igényeket mindenképpen jelezni fogják az Egyesült Államoknak.

A címlapkép illusztráció, törökországi kurdok láthatóak rajta. Címlapkép forrása: Getty Images