FONTOS Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben
Már nem kell sokat várni, és a mindennapjaink része lesz az a technológia, amivel a gondolatainkkal irányíthatunk
Már nem kell sokat várni, és a mindennapjaink része lesz az a technológia, amivel a gondolatainkkal irányíthatunk

Kína három-öt éven belül a gyakorlatban is bevetheti az agy-számítógép interfész (BCI) technológiát – véli az egyik vezető kínai szakértő. Peking az új ötéves tervében a BCI-t a jövő kulcsfontosságú stratégiai iparágai közé sorolta. Az ázsiai nagyhatalom gyors ütemben igyekszik felzárkózni az amerikai vetélytársakhoz, köztük Elon Musk Neuralinkjéhez.

Jao Töcsung, a Szecsuáni Agytudományi Intézet igazgatója az éves parlamenti ülésszak alkalmával nyilatkozott a Reutersnek. Elmondása szerint az új szakpolitikai intézkedések nem hoznak azonnali változást.

Három-öt éven belül azonban egyes BCI-termékek fokozatosan eljuthatnak a mindennapi, széles körű alkalmazásig.

Kína tavaly közzétett nemzeti BCI-stratégiája 2027-re irányoz elő jelentős technológiai áttöréseket. A tervezet 2030-ra pedig két-három világszínvonalú vállalat kinevelését tűzte ki célul.

Kína a második ország a világon, ahol invazív BCI-eszközökkel végeznek humán klinikai vizsgálatokat. Jelenleg több mint tíz ilyen kísérlet zajlik, ami nagyjából megegyezik az Egyesült Államokbeli kutatások számával. Idén országszerte több mint ötven beteg bevonását tervezik. Az utóbbi időszak nagy figyelmet kapott kísérletei során bénult betegek és végtagamputáltak nyerték vissza részleges mozgásképességüket.

A páciensek gondolati úton tudtak robotkezet vagy intelligens kerekesszéket irányítani.

A kínai kormány néhány kísérleti tartományban már beépítette egyes BCI-kezeléseket az állami egészségbiztosítási rendszerbe. A CCID Consulting előrejelzése szerint a hazai piac 2027-re elérheti az 5,58 milliárd jüant, ami mintegy 809 millió dollárnak felel meg. Jao Töcsung szerint Kína számos előnnyel rendelkezik ezen a területen. Ezek közé tartozik a hatalmas népesség, az óriási betegigény, a költséghatékony ipari háttér, valamint a bőséges műszaki és természettudományos szakembergárda.

Míg az amerikai startupok, mindenekelőtt a Neuralink, az agyszövetbe hatoló invazív chipekre összpontosítanak, addig a kínai kutatók változatosabb irányba indultak el.

Ők invazív, félinvazív és nem invazív megoldásokat egyaránt fejlesztenek, ami szélesebb klinikai alkalmazási lehetőségeket biztosít.

A félinvazív eszközök csupán az agy felszínére kerülnek. Bár így a jelminőség némileg romolhat, a szövetkárosodás és a műtét utáni szövődmények kockázata jelentősen csökken.

Jao Töcsung elismerte, hogy a Neuralink sebészeti robotja figyelemre méltó technológiai előnyt jelent, hiszen percek alatt képes több száz elektródát beültetni az agyba. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kína rendkívül gyorsan fejlődik ezen a területen. Véleménye szerint a Neuralink által képviselt irány lényegében hazai fejlesztésű eszközökkel is megvalósítható.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

