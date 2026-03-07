Miért mondja azt Irán, hogy nem lövi a szomszédos országokat, amikor jól láthatóan lövi őket? - Itt a lehetséges magyarázat

Pezezskján nagyjából két órával ezelőtt jelentette be, hogy többet nem fogják lőni a szomszédos arab államokat, illetve hozzátette, hogy személyesen fog minden érintett ország vezetőitől bocsánatot kérni. Az iráni államfő bejelentését követő tíz percen belül Katarban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a dubaji repülőtérbe drón csapódott, de Bahrein is jelezte, hogy dolgozik a légvédelem.
Ezek után a támadások után az iráni fegyveres erők pontosított kicsit az elnök közleményén: azok az országok nem fognak támadás alá kerülni, amelyek nem biztosítanak semmilyen segítséget az Egyesült Államoknak, vagy Izraelnek.
Az iráni pontosítás után Irak északi részéről drónokat jelentettek, Szíria déli területein rakétatörmelék okozott károkat, Szaúd-Arábiában pedig szintén beindult a légvédelem. Felmerül a kérdés: tulajdonképpen miért szólalt meg Pezezskján?
Irán de facto irányítása háborús helyzetben a Forradalmi Gárda kezében van, így egyáltalán nem lehet kizárni, hogy a politikai és a katonai vezetés között nincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy mit kezdjenek a szomszédos országok elleni támadásokkal. Az elnök keze jelen esetben nagyjából meg van kötve:
hiába jelenti be, hogy nem fogják rakétázni az arab országokat, ha az IRGC máshogy dönt, akkor levegőbe fognak emelkedni a fegyverek.
Címlapkép forrása: Enver Asfur/Anadolu via Getty Images
