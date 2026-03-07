Titkos jelentés szivárgott ki: semmi értelme nem lenne Irán bombázásának?

A Nemzeti Hírszerzési Tanács (NIC) körülbelül egy héttel azelőtt fejezte be a jelentést, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megindította volna az Irán elleni háborút. A szervezet a tizennyolc amerikai hírszerző ügynökség kollektív szakértelmét összefogva készíti el az elemzéseit. A titkosított dokumentum tartalmát három, az ügyben beavatott forrás is megerősítette a lapnak.
Az elemzés két lehetséges forgatókönyvet vizsgált meg. Az egyik egy szűkebb, célzott művelet volt az iráni vezetők ellen, a másik pedig egy átfogóbb támadás a teljes vezetési és intézményi struktúra ellen. A hírszerzés mindkét esetben arra a következtetésre jutott, hogy Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének megölése esetén is a hatalom folytonosságának biztosítására kidolgozott protokollok szerint járna el az iráni vallási és katonai vezetés.
Ezenfelül a széttagolt iráni ellenzék hatalomátvételét a dokumentum "valószínűtlennek" minősítette.
A Fehér Ház nem közölte, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták-e az értékelésről a hadművelet jóváhagyása előtt. Az "Epic Fury" kódnevű katonai akció azóta jelentősen kiterjedt. Keleten tengeralattjáró-hadviselés zajlik az Indiai-óceánon, nyugaton pedig rakétaelhárítási műveletek folynak a NATO-tag Törökország közelében. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője szerint a kormányzat céljai világosak. Ide tartozik Irán ballisztikusrakéta-képességeinek megsemmisítése, haditengerészetének felszámolása, a proxyerők felfegyverzésének gátolása, valamint az atomfegyverek beszerzésének megakadályozása.
Suzanne Maloney, a Brookings Intézet Irán-szakértője rámutatott, hogy az elemzés az iráni rendszer és intézményeinek alapos ismeretén nyugszik. A NIC által előrejelzett utódlási folyamat a valóságban is megindult, bár az amerikai és izraeli légi, illetve tengeri bombázások rendkívüli nyomás alá helyezték a rendszert.
A titkosított jelentés ugyanakkor nem vizsgált meg minden lehetséges forgatókönyvet. Nem tért ki például az amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldésére, vagy az iráni kurd kisebbség felfegyverzésére sem. Jelenleg az sem tisztázott, hogy a dokumentumban elemzett nagyszabású hadművelet pontosan megegyezik-e a jelenleg is zajló katonai akciókkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
