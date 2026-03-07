  • Megjelenítés
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Amerikai bázist lőtt Irán

Az IRGC jelentése szerint találatot kapott az al-Dharfa támaszpont az emírségekben. Az Egyesült Államoktól nem érkezett megerősítés, így érdemes a bejelentést komoly fenntartásokkal kezelni.

(Al Jazeera)

Miért mondja azt Irán, hogy nem lövi a szomszédos országokat, amikor jól láthatóan lövi őket? - Itt a lehetséges magyarázat

Délelőtt Maszúd Pezezskján, Irán elnöke bejelentette: nem fog több támadás indulni a szomszédos országok ellen. A kijelentés azért volt különösen problémás, mert nagyjából tíz perccel azután, hogy elhangzott, már jöttek is a jelentések több olajmonarchiából is arról, hogy dolgozik a légvédelem. Nézzük, mi történhetett.

Tovább a cikkhez
Miért mondja azt Irán, hogy nem lövi a szomszédos országokat, amikor jól láthatóan lövi őket? - Itt a lehetséges magyarázat
Éjfél óta hatodszorra rakétázza Irán Izraelt

Lefutott a legújabb iráni rakétatámadás, sérültekről ezúttal sem érkezett hír.

Az izraeli védelmi minisztérium ugyanakkor magyarázkodni kényszerült, mivel az elmúlt nagyjából egy napban gyakran előfordult, hogy a légitámadásokat jelző szirénák a szokásos 4-8 perc helyett mindössze 1-3 perccel a fegyverek becsapódása előtt szólaltak meg. A védelmi tárca szerint az ország radarhálózata nem rongálódott meg, a rövidebb figyelmeztetési időt egyszerűen az okozza, hogy nem tudnak minden lövedéket azonnal kiszúrni.

(Times of Israel)

Katonai együttműködésről tárgyalt Kuvait és Szaúd-Arábia

Mohammed bin-Szalmán szaúdi koronaherceg a kuvaiti védelmi miniszterrel tárgyalt a két olajhatalom lehetséges katonai és védelmi együttműködéséről. Arról továbbra sem érkeztek hírek, hogy a két állam valóban megtorló csapásokat tervez-e Irán ellen.

(Al Jazeera)

Hamarosan új bázisról indulhatnak az amerikai bombázók

Richard Knighton brit vezérkari főnök közölte, hogy amerikai B1 Lancer nehézbombázók érkeztek a Királyi Légierő fairfordi bázisára. Ezek a gépek az elkövetkező napokban Iránt fogják támadni.

(Sky News)

Továbbra is zárva az iráni tőzsde

A perzsa állam tőzsdéje továbbra is zárva tart az iráni állami média közleménye szerint.

(Al Jazeera)

Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni

Elsőre rémisztőek voltak a háború hangjai, a durranások sokkolták az ott élőket, de mostanra megnyugodott Dubaj népe, a helyiek a jelek szerint teljesen megbíznak abban, hogy az ország vezetése képes garantálni a biztonságukat – nyilatkozta a Portfolio-nak egy Dubajban dolgozó, régebb óta a városban tartózkodó magyar nő. Krisztina egyelőre nem érzi sürgetőnek, hogy hazatérjen Magyarországra: szerinte a légvédelem kiválóan vizsgázott, a dubaji élet halad tovább a megszokott mederben, ha viszont kritikusra fordulna a helyzet, akkor ő maga is megfontolná, hogy elhagyja az országot.

Tovább a cikkhez
Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni
Teheránt és Iszfahánt támadja az IDF

Az izraeli légierő ismét bombázta az iráni fővárost, illetve a nukleáris létesítményeknek is otthont adó Iszfahánt.

(Times of Israel)

Videón a legújabb Dubaj elleni dróntámadás

A dubaji nemzetközi repülőtéren percekkel azután csapódott be egy drón, hogy Maszúd Pezezskján iráni elnök bocsánatot kért az arab államoktól az ellenük indított támadások után.

Lépett az Emirates az újabb iráni rakétázás miatt: teljesen leálltak a járatok

A dubai Emirates szombaton ismét felfüggesztette járatait, mert az újab iráni rakétatámadások miatt veszélybe kerültek a világ legnagyobb légitársaságának térségét érintő járatai.

Tovább a cikkhez
Lépett az Emirates az újabb iráni rakétázás miatt: teljesen leálltak a járatok
Ekkora akciót rég nem láthattunk - Egy harmadik repülőgép-hordozó is elindult Irán felé

Az Egyesült Államok várhatóan egy harmadik repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényel. A térségben jelenleg már két repülőgép-hordozó kötelék is állomásozik az Irán elleni hadműveletek támogatására - jelentette a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
Ekkora akciót rég nem láthattunk - Egy harmadik repülőgép-hordozó is elindult Irán felé
Mégis repülnek az Emirates gépei

Nagyjából fél órával azt követően, hogy az Emirates ideiglenesen felfüggesztette a gépek indítását és fogadását a dubaji repülőtéren, a légitársaság közölte: újra teljes kapacitással működnek.

(Sky News)

Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak

Az Iráni Kurdisztán Habat Szervezetének főtitkára az al-Jazeerának nyilatkozva elárulta, hogy az Irakban állomásozó iráni kurd fegyveresek komoly eséllyel indíthatnak szárazföldi hadműveletet Irán ellen. Egyúttal megerősítette, hogy az Egyesült Államok már felvette velük a kapcsolatot.

Tovább a cikkhez
Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak
Teljes a kommunikációs káosz Iránban

Maszúd Pezezskján iráni elnök közölte, hogy Teherán nem fog többet "szomszédos országokra" támadni, illetve bocsánatot kért az eddigi katonai akciókért.

Ezzel a bejelentéssel megközelítőleg egy időben érkeztek jelentések Bahreinből, Katarból és az Emírségekből is arról, hogy továbbra is drón- és rakétatámadás alatt állnak.

Máltai hajót lőtt a Forradalmi Gárda

Az iráni Forradalmi Gárda állítólag rálőtt a Hormuzi-szorosban egy máltai lobogó alatt hajózó tankerre. Az IRGC közleménye szerint "figyelmeztették a hajót a szoros zárlatára", ami azért érdekes, mert tegnap Teherán azt közölte, hogy csak az amerikai és izraeli hajókra fognak lőni a térségben.

(Al Jazeera)

Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?

Az NBC News exkluzív értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök zárt körben komolyan fontolóra vette, hogy amerikai szárazföldi csapatokat küldjön Iránba - jelentette a Sky News.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?
Mégsem szállnak fel az Emirates gépei

Bár korábban még arról volt szó, hogy az Emirates péntektől újraindítja a dubaji járatait, a légitársaság most közölte, hogy ideiglenesen elhalasztanak minden fel- és leszállást az Emírségek területén.

(Al Jazeera)

Vasárnap rendkívüli ülést tart az Arab Liga

Vasárnap rendkívüli ülést tart az arab nyelvű országokat tömörítő Arab Liga az arab országokat ért iráni támadások miatt.

A videókonferencia keretében tartandó ülést Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Omán, Jordánia és Egyiptom kezdeményezte.

(Al Jazeera)

Izrael több mint 80 harci repülőgéppel támadta Iránt

Az izraeli hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 80 harci repülőgéppel 230 bombát dobtak le „több katonai célpontra”.

A hadsereg szerint ezek között volt az iráni Forradalmi Gárda katonai egyeteme, egy indítóinfrastruktúrát tartalmazó raktár és egy ballisztikus rakéták tárolására és gyártására szolgáló földalatti létesítmény.

(Al Jazeera)

Újabb drónokat semmisített meg Szaúd-Arábia

A szaúdi védelmi minisztérium közölte, hogy további két drónot fogtak el: az egyiket a főváros, Rijád keleti részén, a másikat pedig a Rab-el-Háli homoksivatagban, miközben a Sajbah olajmező felé tartott.

(Al Jazeera)

Az iráni Forradalmi Gárda az Emírségek és Kuvait elleni támadásokról számolt be

Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, hogy radarrendszereket, üzemanyagraktárakat és kifutópályákat semmisített meg az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban.

Szombaton kiadott közleményében a Forradalmi Gárda azt írta, hogy a művelet legutóbbi szakaszában nagyszabású, kombinált csapásokat hajtottak végre új generációs rakétákkal és drónokkal az amerikai állások ellen.

Az IRNA hírügynökség által közvetített nyilatkozat szerint az egyik fő célpont az Egyesült Arab Emírségekben található Al-Dhafra légibázis volt, ahol precíziós rakéták és drónok csapást mértek kulcsfontosságú létesítményekre. A támadás megsemmisített egy fejlett korai előrejelző radarrendszert, MQ-9 drónok karbantartására használt hangárokat, valamint amerikai felderítő repülőgépekhez, köztük az U-2-eshez kapcsolódó létesítményeket.

A Forradalmi Gárda a kuvaiti Ali Al Szalem légibázist ért súlyos rakétacsapásokról is beszámolt, mondván, hogy cirkáló- és ballisztikus rakéták megrongálták a bázis radarrendszereit, üzemanyagtároló létesítményeit és két, amerikai repülőgépek által használt kifutópályát.

(Al Jazeera)

Az Egyesült Arab Emírségeket támadja Irán

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint légvédelmük jelenleg reagál az Iránból érkező rakéták és drónok jelentette fenyegetésekre.

Az Emírségek különböző részein hallható hangok ballisztikus rakéták és drónok elfogásának eredményei – jegyezte meg a közlemény.

(Al Jazeera)

Libanon felől is drónokkal támadták Izraelt

Az izraeli rendőrség szerint Libanonból indított drónok törmelékei hullottak le Izrael Asher régiójában.

Az Izraeli Védelmi Erők szerint éjfél és szombat reggel között körülbelül öt drón hatolt be Izrael területére.

(CNN)

A háború kitörése óta az első utasszállító szállt fel Dohából

A Flightradar szerint egy A380-as utasszállító repülőgép indult meg Katar fővárosából, Dohából London fel, ezzel az iráni háború kitörése óta először száll fel polgári repülőgép Dohából.

(Al Jazeera)

Szaúdi légibázis ellen indított támadást Irán

A szaúdi védelmi minisztérium szombati jelentése szerint elfogtak és megsemmisítettek két iráni ballisztikus rakétát, amelyek a Szultán Herceg Légibázis felé tartottak.

(Al Jazeera)

Az izraeli hadsereg és a Hezbollah összecsapott a libanoni-szíriai határon

Libanoni jelentések szerint az izraeli hadsereg (IDF) összecsapott az Irán-barát libanoni síita terrorcsoport, a Hezbollah fegyvereseivel a libanoni-szíriai határon.

A Hezbollah jelentése szerint Szíria felől négy izraeli katonai helikopter érkezett Libanonba, melnyek személyzete landolás után harcba keveredett a terroristákkal.

Az IDF egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket.

(Times of Israel)

Dubajt és Manamát is támadás érte

Szombat reggel két robbanás volt az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Dubajban, illetve egy robbanás Bahrein fővárosában, Manamában.

A dubaji kormányzat megerősítette, hogy lelőttek egy támadóeszközt, amely lezuhanva kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

(Times of Israel, CNN)

Szaúd-Arábia a Sajbah olajmező felé tartó drónokat fogott el

A szombat reggei órákban Szaúd-Arábia elfogott és megsemmisített 16 drónt, amelyek a Közel-Kelet egyik legnagyobb olaj- és gázmezője, a Sajbah felé tartottak.

Az olajmező napi 1 millió hordó olajat termel, működtetője a szaúdi állami Aramco olajvállalat.

(CNN)

Irán ellencsapással válaszolt az izraeli támadásra

Néhány órával azt követően, hogy újabb izraeli csapássorozat érte Teheránt, Irán Izrael elleni támadással válaszolt. Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint éjfél óta összesen 5 iráni ballisztikus rakétát lőttek le. Az IDF szerint egyik rakéta sem ért lakott területet, sérültjei nincsenek a támadásnak.

(Times of Israel)

Nagyszabású izraeli támadás érte Teheránt, egy reptér is lángra kapott

Szombat reggel Izrael "széleskörű csapáshullámot" indított az iráni főváros, Teherán ellen. A város számos pontján robbanások hallatszottak, füst és tűz látszottak. Lángra kapott a város központjától nem messze található Mehrabad repülőtér is.

(CNN)

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

