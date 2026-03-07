Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot

Bessent nyilatkozata szerint, amelyet a The Kyiv Independent írt meg,
Washington kész lenne tovább enyhíteni az orosz energiaszektort sújtó korlátozásokat, amennyiben sikerül tűzszüneti megállapodást kötni az orosz–ukrán háborúban.
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az orosz olaj világpiaci visszatérése hozzájárulna a globális energiaárak mérsékléséhez. Ez a fejlemény az amerikai fogyasztók számára is kedvező lenne.
A kommentár egy nappal azután jelent meg, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen enyhítette az Indiába szállított orosz olajra vonatkozó korlátozásokat.
Közben tovább száguld az olajár. Péntek este 10 százalékos pluszban zárt a Brent jegyzése, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását.
A Trump-kormányzat a büntetőintézkedések esetleges lazítását egy szélesebb diplomáciai stratégia részeként kezeli. Az olajexportra vonatkozó korlátozások feloldása egyfajta ösztönzőként szolgálhatna Moszkva számára, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Az elképzelés szerint a szankciók fokozatos enyhítését a békemegállapodás felé tett orosz lépésekhez kötnék.
Az ukrán fél élesen bírálta az elképzelést. Kijev álláspontja szerint az orosz olajbevételek korlátozása az egyik leghatékonyabb eszköz Moszkva háborús gépezetének gyengítésére. A szankciók feloldása ugyanis éppen azt az anyagi forrást adná vissza Oroszországnak, amelyből az offenzívát finanszírozza.
Az ötlet a nemzetközi közösségben is megosztottságot váltott ki. Az Európai Unió, amely maga is jelentős szankciókat vezetett be az orosz energiaszektor ellen, egyelőre nem jelezte, hogy követné az amerikai lépést. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a korlátozások feloldása alááshatná a Moszkva elleni nyugati nyomásgyakorlás hitelességét, ráadásul rossz üzenetet küldene más agresszív szereplőknek is.
Bessent ugyanakkor leszögezte, hogy a "maximális nyomásgyakorlás" politikája továbbra is érvényben marad, amennyiben Oroszország nem mutat hajlandóságot a konfliktus rendezésére. A szankciók sorsáról egyelőre nem született végső döntés.
