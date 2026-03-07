  • Megjelenítés
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Globál

Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot

Portfolio
Az Egyesült Államok fontolóra veszi az orosz olajra vonatkozó szankciók feloldását a globális kínálat bővítése és az olajárak csökkentése érdekében – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

Bessent nyilatkozata szerint, amelyet a The Kyiv Independent írt meg,

Washington kész lenne tovább enyhíteni az orosz energiaszektort sújtó korlátozásokat, amennyiben sikerül tűzszüneti megállapodást kötni az orosz–ukrán háborúban.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az orosz olaj világpiaci visszatérése hozzájárulna a globális energiaárak mérsékléséhez. Ez a fejlemény az amerikai fogyasztók számára is kedvező lenne.

A kommentár egy nappal azután jelent meg, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen enyhítette az Indiába szállított orosz olajra vonatkozó korlátozásokat.

Még több Globál

Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát, az Emírségeket és Bahreint támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Az éj leple alatt támadás érte Kijevet, Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Közben tovább száguld az olajár. Péntek este 10 százalékos pluszban zárt a Brent jegyzése, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását.

A Trump-kormányzat a büntetőintézkedések esetleges lazítását egy szélesebb diplomáciai stratégia részeként kezeli. Az olajexportra vonatkozó korlátozások feloldása egyfajta ösztönzőként szolgálhatna Moszkva számára, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Az elképzelés szerint a szankciók fokozatos enyhítését a békemegállapodás felé tett orosz lépésekhez kötnék.

Az ukrán fél élesen bírálta az elképzelést. Kijev álláspontja szerint az orosz olajbevételek korlátozása az egyik leghatékonyabb eszköz Moszkva háborús gépezetének gyengítésére. A szankciók feloldása ugyanis éppen azt az anyagi forrást adná vissza Oroszországnak, amelyből az offenzívát finanszírozza.

Az ötlet a nemzetközi közösségben is megosztottságot váltott ki. Az Európai Unió, amely maga is jelentős szankciókat vezetett be az orosz energiaszektor ellen, egyelőre nem jelezte, hogy követné az amerikai lépést. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a korlátozások feloldása alááshatná a Moszkva elleni nyugati nyomásgyakorlás hitelességét, ráadásul rossz üzenetet küldene más agresszív szereplőknek is.

Bessent ugyanakkor leszögezte, hogy a "maximális nyomásgyakorlás" politikája továbbra is érvényben marad, amennyiben Oroszország nem mutat hajlandóságot a konfliktus rendezésére. A szankciók sorsáról egyelőre nem született végső döntés.

Kapcsolódó cikkünk

Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára

Felrobbant az olajár, még soha nem történt ilyen!

Fenyegetés Oroszországtól: elzárhatja a gázt Európa irányába

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility