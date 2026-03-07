Váratlan fordulat: maga Ukrajna kérhette a nyugati szövetségest, hogy egyelőre ne küldje a várva várt vadászgépeket

Belgium 2023 óta vesz részt az Ukrajnát F-16-osokkal ellátó úgynevezett vadászgép-koalícióban. A szállítási határidőket azonban azóta többször is elhalasztották. Alexander De Croo akkori belga miniszterelnök 2024-ben még azt ígérte, hogy az első gépek az év végéig megérkeznek Ukrajnába. Ezek lettek volna az elsők a Kijevnek szánt harminc vadászgépből. 2025 májusában Theo Francken védelmi miniszter is úgy nyilatkozott, hogy az átadás "a kitűzött határidőnél is korábban" megtörténik. Mindebből
azonban semmi sem valósult meg, miközben más koalíciós tagállamok már teljesítették a vállalásaikat.
A belga védelmi minisztérium szerint a késlekedés fő oka, hogy az Egyesült Államokból nem érkeztek meg időben az F-35-ös ötödik generációs vadászgépek. Belgium ezekkel az új gépekkel kívánja lecserélni az elöregedő F-16-os flottáját. Brüsszel álláspontja szerint a régi gépeket csak azután adhatják át Ukrajnának, miután a saját váltótípusaik már rendelkezésre állnak. Geert De Decker vezérőrnagy megerősítette: a belga légierő kezdettől fogva a saját műveleti igényeinek az elsőbbségét hangsúlyozta.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Belgium 2028 végéig tervezi a teljes F-16-os flottájának a hadrendből történő kivonását. Ezzel szemben az utolsó F-35-ös szállítmány legkorábban csak 2029-re várható. 2025 októberében, amikor az első F-35-ösök már megérkeztek, felmerült, hogy a belga F-16-osok átadása 2026-ban megkezdődhet. Ez a lépés azonban eddig még nem valósult meg. A VRT névtelen ukrán forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy jelentős csúszásban van az ukrán pilóták kiképzése. Az értesülések szerint a felkészítés üteme elmarad a kívánttól. A cikk szerint Ukrajna állítólag maga kérte, hogy
egyelőre ne küldjenek F-16-osokat, mivel nincs elég kiképzett pilótája a gépek üzemeltetéséhez.
A belga tisztviselők nyilatkozatai ellenére Belgium egy 2024. május 28-án aláírt kétoldalú biztonsági megállapodásban határozottan vállalta a gépek átadását. Ennek értelmében 2028-ig legfeljebb harminc F-16-os vadászgépet adnak át Ukrajnának. Az amerikai gyártású gépek azonban várhatóan nem válnak az ukrán légierő gerincévé. Kijev hosszú távon elsősorban Gripen és Rafale típusú vadászgépekre kíván építeni. Ezekkel a típusokkal a harcirepülőgép-flottáját mintegy 250 gépesre tervezi bővíteni.
Címlapkép forrása: Didier Lebrun / Photonews via Getty Images
Globális kriptoszabályozás: mi következik a vadnyugaton túl?
Már nem az a kérdés, hogy szükség van‑e szabályozásra.
Kiterítette lapjait Jarosław Kaczyński: bemutatta az embert, aki szerinte Lengyelország következő vezetője lesz
A radikális jobboldal felé nyitott miniszterelnök-jelölttel indul neki a választásoknak a PiS.
Gyökeresen átalakul a világ – Ezek a részvények lehetnek a nagy nyertesek
Két izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Időjárás: itt a tavasz!
Eső nem lesz, felhő is alig.
Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk
Megkongatta a vészharangot az európai vezető.
Nagy a baj: csökkenti a kitermelést az iráni rakéták miatt az olajmonarchia
Teljes a káosz a közel-keleti olajiparban.
Amerikai segítséggel bombáztak szét egy fegyveres tábort, a szomszédos ország is megkapta a magáét
Latin-Amerikáról sem feledkezett meg Washington.
Miért nem szakad a dollár, amikor minden ellene szól?
A mesterséges intelligencia átírja a játékszabályokat.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.