Váratlan fordulat: maga Ukrajna kérhette a nyugati szövetségest, hogy egyelőre ne küldje a várva várt vadászgépeket

Belgium 2023 óta vesz részt az Ukrajnát F-16-osokkal ellátó úgynevezett vadászgép-koalícióban. A szállítási határidőket azonban azóta többször is elhalasztották. Alexander De Croo akkori belga miniszterelnök 2024-ben még azt ígérte, hogy az első gépek az év végéig megérkeznek Ukrajnába. Ezek lettek volna az elsők a Kijevnek szánt harminc vadászgépből. 2025 májusában Theo Francken védelmi miniszter is úgy nyilatkozott, hogy az átadás "a kitűzött határidőnél is korábban" megtörténik. Mindebből

azonban semmi sem valósult meg, miközben más koalíciós tagállamok már teljesítették a vállalásaikat.

A belga védelmi minisztérium szerint a késlekedés fő oka, hogy az Egyesült Államokból nem érkeztek meg időben az F-35-ös ötödik generációs vadászgépek. Belgium ezekkel az új gépekkel kívánja lecserélni az elöregedő F-16-os flottáját. Brüsszel álláspontja szerint a régi gépeket csak azután adhatják át Ukrajnának, miután a saját váltótípusaik már rendelkezésre állnak. Geert De Decker vezérőrnagy megerősítette: a belga légierő kezdettől fogva a saját műveleti igényeinek az elsőbbségét hangsúlyozta.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Belgium 2028 végéig tervezi a teljes F-16-os flottájának a hadrendből történő kivonását. Ezzel szemben az utolsó F-35-ös szállítmány legkorábban csak 2029-re várható. 2025 októberében, amikor az első F-35-ösök már megérkeztek, felmerült, hogy a belga F-16-osok átadása 2026-ban megkezdődhet. Ez a lépés azonban eddig még nem valósult meg. A VRT névtelen ukrán forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy jelentős csúszásban van az ukrán pilóták kiképzése. Az értesülések szerint a felkészítés üteme elmarad a kívánttól. A cikk szerint Ukrajna állítólag maga kérte, hogy

egyelőre ne küldjenek F-16-osokat, mivel nincs elég kiképzett pilótája a gépek üzemeltetéséhez.

A belga tisztviselők nyilatkozatai ellenére Belgium egy 2024. május 28-án aláírt kétoldalú biztonsági megállapodásban határozottan vállalta a gépek átadását. Ennek értelmében 2028-ig legfeljebb harminc F-16-os vadászgépet adnak át Ukrajnának. Az amerikai gyártású gépek azonban várhatóan nem válnak az ukrán légierő gerincévé. Kijev hosszú távon elsősorban Gripen és Rafale típusú vadászgépekre kíván építeni. Ezekkel a típusokkal a harcirepülőgép-flottáját mintegy 250 gépesre tervezi bővíteni.

Címlapkép forrása: Didier Lebrun / Photonews via Getty Images