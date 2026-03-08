Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost

Láthatjuk, hogy az eső, az esővíz valójában fekete – úgy tűnik, olajjal is telített. Szóval ez az, ami ma reggel lezúdul, ez a fajta olajjal teli eső, ami most az iráni fővárosra esik, miután a csapások lezajlottak

– számolt be a CNN teheráni tudósítója, Fred Pleitgen.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p https://twitter.com/CNN?ref_src=twsrc%5Etfw — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

Izrael szombaton több iráni olajlétesítményre is csapást mért.

CRAZY FOOTAGE Apocalyptic scenes coming out of Tehran right now pic.twitter.com/VVejLZfaVq https://t.co/VVejLZfaVq — Open Source Intel (@Osint613) March 7, 2026

Felvételek érkeztek arról is, hogy az izraeli csapások által sújtott, megsemmisített olajraktárakból származó olaj Teherán csatornarendszerének egy részébe szivárgott, és „tűzfolyamot” gyújtott az iráni főváros utcáinak szélén.

Spill of oil in the sewage system has created a flowing burning river in parts of #Tehran after oil depots were bombed earlier tonight, setting the streets in the Iranian capital on fire. pic.twitter.com/tHIFE6Z5EW https://twitter.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) March 8, 2026

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images