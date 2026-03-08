  • Megjelenítés
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost

Teherán közel 10 millió lakosa sötét felhőkkel borított reggelre ébredt, miután izraeli csapások érték Irán olajtárolóit – jelentette a CNN teheráni tudósítója.

Láthatjuk, hogy az eső, az esővíz valójában fekete – úgy tűnik, olajjal is telített. Szóval ez az, ami ma reggel lezúdul, ez a fajta olajjal teli eső, ami most az iráni fővárosra esik, miután a csapások lezajlottak

– számolt be a CNN teheráni tudósítója, Fred Pleitgen.

Izrael szombaton több iráni olajlétesítményre is csapást mért.

Felvételek érkeztek arról is, hogy az izraeli csapások által sújtott, megsemmisített olajraktárakból származó olaj Teherán csatornarendszerének egy részébe szivárgott, és „tűzfolyamot” gyújtott az iráni főváros utcáinak szélén.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

