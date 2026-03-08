Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

XIV. Leó pápa vasárnap azt mondta, hogy Iránból és az egész Közel-Keletről továbbra is mélyen nyugtalanító hírek érkeznek, és az erőszak befejezését, valamint a párbeszédnek teret nyitó újbóli erőfeszítéseket sürgette.

A pápa a Szent Péter téren tartott Angelus-imádságon elmondta, hogy a konfliktus félelmet és gyűlöletet szít, és aggodalmakat kelt, hogy tovább terjedhet, magával rántva más országokat, köztük a „kedves Libanont” is.

Emeljük alázatos imánkat az Úrhoz, hogy a bombák dübörgése megszűnjön, a fegyverek elhallgassanak, és megnyíljon a tér a párbeszéd számára, amelyben a népek hangja meghallható – hirdette Leó pápa.

(Reuters)