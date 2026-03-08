Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Rakéták indultak meg Izrael ellen Iránból
Az izraeli hadsereg figyelmeztetése szerint Irán rakétákat lőtt ki a zsidó állam felé. Hozzátették, az izraeli légvédelem dolgozik a fenyegetés elhárításán.
Leó pápa békét sürgetett a közel-keleti konfliktusban
XIV. Leó pápa vasárnap azt mondta, hogy Iránból és az egész Közel-Keletről továbbra is mélyen nyugtalanító hírek érkeznek, és az erőszak befejezését, valamint a párbeszédnek teret nyitó újbóli erőfeszítéseket sürgette.
A pápa a Szent Péter téren tartott Angelus-imádságon elmondta, hogy a konfliktus félelmet és gyűlöletet szít, és aggodalmakat kelt, hogy tovább terjedhet, magával rántva más országokat, köztük a „kedves Libanont” is.
Emeljük alázatos imánkat az Úrhoz, hogy a bombák dübörgése megszűnjön, a fegyverek elhallgassanak, és megnyíljon a tér a párbeszéd számára, amelyben a népek hangja meghallható – hirdette Leó pápa.
(Reuters)
Egy iráni kurd csoport mindenre készen áll
Az Egyesült Államokkal tárgyalásban álló egyik iráni kurd csoport azt állítja, hogy továbbra is „minden helyzetre készen áll”, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök a jelek szerint kizárja az iráni kurd csoportok bevonását egy esetleges Irán elleni szárazföldi offenzívába.
Ami fontos, hogy az iráni kurd pártok erősebbek, mint valaha, és felkészültek minden forgatókönyvre – közölte a Szabad Élet Kurdisztáni Pártja (PJAK).
A PJAK hozzátette, hogy már politikai befolyással és saját erőkkel rendelkezik Iránon belül.
(CNN)
Spanyolország evakuálta teheráni nagykövetségét
Spanyolország evakuálta teheráni nagykövetségét - közölte José Manuel Albares külügyminiszter az X közösségi oldalon, azt követően, hogy a nagykövet és az eddig az iráni fővárosban maradt személyzet átlépte az azerbajdzsáni határt a hétvégén.
(MTI)
Macron hétfőn Ciprusra látogat
Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Ciprusra látogat, hogy támogatásáról biztosítsa az EU-tag szigetországot, amely iráni csapás célpontja volt – írta az Elysée-palota.
Macron találkozik Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Miszotákisz görög miniszterelnökkel is – közölte a francia elnöki hivatal.
(Reuters)
Most már biztos: megszületett a döntés a következő iráni vezető személyéről
Az Irán legfelsőbb vezetőjét kiválasztó testület, a Szakértők Gyűlése döntött az új vezető személyéről. A kiválasztott nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Mohammad Mehdi Mirbágeri, a testület egy másik tagja szintén megerősítette a döntést. Az iráni Fársz hírügynökség által közzétett videóban úgy fogalmazott, hogy "megszületett a többségi véleményt tükröző határozott álláspont".
Ezek a bejelentések egybevágnak a ma reggeli értesülésekkel, miszerint a testület már megegyezett az új legfelsőbb vezető személyéről. A név hivatalos közzétételére azonban még nem került sor.
"Nincs szükségünk ilyen szövetségesekre" - Keményen beszólt Trump az Egyesült Királyságnak
Donald Trump ismét keményen bírálta Nagy-Britanniát. London ugyanis nem engedélyezte azonnal az amerikai erőknek, hogy a brit katonai támaszpontokat használják az Irán elleni csapásokhoz. Az amerikai elnök közben jelezte: a britek két repülőgép-hordozó Közel-Keletre küldését is fontolgatják.
Halálos támadás ért egy bejrúti szállodát, Izrael szerint a Forradalmi Gárda embereit célozták
Legalább négy ember meghalt és tíz megsebesült egy bejrúti szállodát ért támadásban – jelentette be vasárnap a libanoni egészségügyi minisztérium.
Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.
A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.
Az izraeli hadsereg a Telegramon azt közölte, hogy „pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban”.
A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között – jelentette az ANI helyi hírügynökség.
(MTI)
Szabályosan letarolták Teherán olajlétesítményeit, súlyos probléma van az üzemanyag-ellátással
Izraeli–amerikai rakétatámadás érte szombat éjjel Teherán üzemanyag-tározóit. A csapás megbénította a főváros üzemanyag-ellátását. Az iráni hatóságok szerint nincs ellátási hiány, de a hálózat teljes helyreállítása időbe telhet – írja a CNN.
Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban
Az olasz kormány az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését fontolgatja, miután a közel-keleti konfliktus hatására emelkedő üzemanyagárak a vártnál magasabb áfabevételt eredményeztek. Az olasz vállalkozások szerint az energiaköltségek drasztikus növekedése súlyos terhet róhat a gazdaságra.
Amerikai hírszerzés: hozzáférhet Irán a magasan dúsított uránhoz
Az amerikai hírszerző ügynökségek megállapították, hogy Irán vagy potenciálisan egy másik csoport visszaszerezheti Irán elsődleges, magasan dúsított urániumot tartalmazó raktárát, annak ellenére, hogy azt az ország iszfaháni nukleáris létesítménye alá temették az amerikai csapások tavaly.
A hírszerzést ismerő tisztviselők szerint Irán most egy „nagyon szűk hozzáférési ponton keresztül” juthat hozzá az uránhoz.
Nem világos, hogy Irán milyen gyorsan tudná elszállítani az uránt, amely gáz formájában van és tartályokban tárolják.
Amerikai tisztviselők azt mondták, hogy az amerikai titkosszolgálati szervek folyamatos megfigyelés alatt tartják az iszfaháni telephelyet, és bíznak abban, hogy fel tudnák fedezni az iráni kormány vagy más csoportok bármilyen kísérletét az urán mozgatására, illetve reagálni tudnának rá.
Ez az uránkészlet kulcsfontosságú építőelem lenne, ha Irán úgy döntene, hogy atomfegyver előállítása felé halad.
Először szállnak fel utasszállító gépek Izraelből a háború kitörése óta
Február 28-a, az Irán elleni háború kitörése óta először szállnak fel utasszállító repülőgépek Izraelből, a tel-avivi Ben Gurion reptérről.
Szerdán már részlegesen megnyitott a reptér, de akkor csak az érkező, izraeli állampolgárokat hazaszállító repülőgépek számára.
Indonézia szerint három állampolgáruk eltűnt, miután egy vontatóhajó elsüllyedt a Hormuzi-szorosban
Az indonéz külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben közölte, hogy a legénység három indonéz tagja eltűnt, miután a Musaffah 2 nevű, Egyesült Arab Emírségek lobogója alatt közlekedő vontatóhajó pénteken elsüllyedt a Hormuzi-szorosban.
Az egyik indonéz túlélőt égési sérülésekkel kezelik Ománban, de a legénység másik három tagjáról nincs információ.
A Musaffah 2 elsüllyedése előtt robbanás történt, amely miatt kigyulladt – áll a közleményben.
Pakisztáni állampolgár vesztette életét Dubajban
Pakisztán Egyesült Arab Emírségekben található nagykövetsége szerint egy pakisztáni állampolgár vesztette életét, mikor egy lelőtt drón darabjai lehullottak egy lakott területre az Emírségekhez tartozó Dubajban.
Az arab öbölállamokban rengeteg pakisztáni vendégmunkás dolgozik főleg építkezéseken.
(CNN)
Egyre több ország sodródik bele a közel-keleti háborúba - Globális konfliktus küszöbén állunk
Az Egyesült Államok és Irán között február végén kirobbant fegyveres konfliktusba egyre több ország válik érintetté, így a háború gyorsan globális méretűvé válik. Egyre több ország sodródik a háború hatókörébe, miközben a szemben álló felek szövetségesei is mozgósítják a haderejüket - írja elemzésében a Sky News.
Súlyosan megfenyegette Izrael a következő iráni vezetőt
Ma reggel arról érkeztek, hogy Iránban összeült a Szakértői Testület és valószínűleg megszületett a döntés a következő ajatollah személyéről, hamarosan pedig a nyilvánosság elé tárják, ki lesz az ország következő legfőbb vezetője.
Az izraeli hadsereg a híreket követően X-bejegyzésben arról írt, hogy a zsidó állam Ali Hámenei ajatollah minden lehetséges utódját célba veszi. Emellett megfenyegették azokat is, akik részt vesznek az új legfelsőbb vezető megválasztásában.
(Reuters)
Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok Ukrajnában tesztelt drónelhárító rendszereket szállít közel-keleti partnereinek, a térséget sújtó iráni támadások során alkalmazott drónok elleni hatékonyabb védekezés támogatására - írta meg a Wall Street Journal értesülései alapján a Kyiv Independent.
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Teherán közel 10 millió lakosa sötét felhőkkel borított reggelre ébredt, miután izraeli csapások érték Irán olajtárolóit – jelentette a CNN teheráni tudósítója.
Iráni F-14-es vadászgépeket semmisített meg Izrael
Az izraeli hadsereg közlése szerint az iszfaháni repteret ért szombati támadásban több F-14-es vadászgépet is megsemmisített az izraeli légierő.
Az F-14-es amerikai gyártmányú vadászgép, ezeket Irán még az 1979-es iszlám forradalom előtt, a sah idejében vásárolta az Egyesült Államoktól.
Többségi konszenzus született, ki legyen Irán legfőbb vezetője
Többségi konszenzus alakult ki az Irán megölt legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah utódjáról – közölte vasárnap a Mehr hírügynökség szerint a szakértői gyűlés tagja, Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah.
Megjegyezte azonban, hogy „néhány akadályt” még meg kell oldani a folyamatot illetően.
Az iráni média szerint az iráni legfelsőbb vezető kinevezésével megbízott testületnek kisebb nézeteltérése volt abban, hogy a végső döntésüknek személyes találkozót kell-e követnie, vagy e formaság betartása nélkül jelentik be.
(Reuters)
Megszólalt Kína: tárgyalóasztalhoz kellene ülnie a feleknek
Vang Ji kínai külügyminiszter a háború befejezésére szólította fel a feleket vasárnap.
Az összes félnek vissza kellene térnie a tárgyalóasztalhoz, amint lehetséges, és különbségeiket egyenlő párbeszéden keresztül megoldani
– fogalmazott Vang Ji.
A kínai külügyminiszter szerint az iráni háborúnak soha nem szabadott volna kitörnie, és senkinek nem szolgál előnyére.
Donald Trump amerikai elnök hamarosan látogatást tesz Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel is találkozik.
(CNN)
Vízsótalanító üzemet ért támadás Bahreinben
Iráni dróntámadás okozott anyagi károkat egy bahreini vízsótalanító üzemben – közölte az ország belügyminisztériuma.
Ez egy nappal azután történt, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok „precedenst teremtve” megtámadott egy édesvíz-sótalanító üzemet Irán déli részén.
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Donald Trump amerikai elnök szombaton félresöpörte Irán legfőbb nemzetbiztonsági tisztviselőjének fenyegetéseit a CBS News-nak adott telefonos interjújában.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács titkos jelentése megállapította, hogy még egy, az Egyesült Államok által Irán ellen indított nagyszabású támadás sem döntené meg az iráni rezsimet – írja a The Washington Post.
Az izraeli légierő újabb csapást indított Irán ellen
Az izraeli hadsereg bejelentése szerint újabb légitámadás-sorozatot indítottak az iráni rezsim ellen.
Iráni rakéták tartanak Izrael felé
Az izraeli hadsereg friss közlése szerint iráni rakéták tartanak a zsidó állam felé, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.
Folytatódnak Irán támadásai a térség arab országai ellen
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen.
- Kuvaitban két határőr vesztette életét vasárnap hajnalban szolgálatteljesítés közben, de haláluk pontos okát nem közölték. A kuvaiti nemzetközi repülőtérnél egy üzemanyagtartályt ért dróncsapás, tűz ütött ki. Egy állami hivatal főépületét is csapás érte. Három ballisztikus rakéta elfogásáról is jelentés érkezett.
- Szaúd-Arábiában a védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. A főváros, Rijád diplomáciai negyede ellen is dróntámadás volt, amit a légvédelem kivédett.
- Bahreinben tűz ütött ki egy kikötőben, a helyi belügyminisztérium szerint az „iráni agresszió” következtében.
- Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetéssel szembeni ellenintézkedésekről számolt be.
(CNN)
Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
