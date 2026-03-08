  • Megjelenítés
Egyre több ország sodródik bele a közel-keleti háborúba - Globális konfliktus küszöbén állunk
Egyre több ország sodródik bele a közel-keleti háborúba - Globális konfliktus küszöbén állunk

Az Egyesült Államok és Irán között február végén kirobbant fegyveres konfliktusba egyre több ország válik érintetté, így a háború gyorsan globális méretűvé válik. Egyre több ország sodródik a háború hatókörébe, miközben a szemben álló felek szövetségesei is mozgósítják a haderejüket - írja elemzésében a Sky News.

A konfliktus egyre kiterjedtebbé válik földrajzilag is: egy amerikai tengeralattjáró egészen Srí Lanka partjainál süllyesztett el egy iráni hadihajót. Európából az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország is bejelentette, hogy hadihajókat, vadászgépeket, valamint csapatokat küld a közel-keleti térségbe. Eközben Ciprus, Törökország és Azerbajdzsán is elszenvedőjévé vált az iráni rakéta- és dróntámadásoknak.

Az izraeli-amerikai támadásokra válaszul irán már a háború kezdetétől kezdve intenzíven támadja a közel-keleti államokat, beleértve az Arab-félsziget olajmonarchiáit, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahreint valamint Ománt is. Utóbbi esetében ez különösen meglepő, hiszen Maszkat korábban közvetítő szerepet játszott Teherán és Washington között. Az iráni elnök szombaton bocsánatot kért a szomszédos országoktól. Megígérte, hogy nem támadja őket tovább, feltéve, ha a területükről nem indítanak amerikai csapást Irán ellen. A bejelentést követően azonban már nagyjából 10 perccel újabb iráni támadásokat jelentettek az említett országokból.

Az amerikai hadsereg közlése szerint a hadműveletek február 28-i kezdete óta több mint háromezer célpontot találtak el. Eközben az izraeli légierő is több száz bevetést hajtott végre. Donald Trump tegnapi bejelentésében világossá tette, hogy amerika akkor hajlandó leállítani a támadásokat, hogyha Irán feltétel nélkül megadja magát, így a konfliktus nem valószínű, hogy egyhamar véget érthet.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közel-keleti front egyre szorosabban összefonódik az ukrajnai háborúval.

Moszkva évek óta kap fegyvereket Teherántól, Kijevet pedig a nyugati szövetségesei – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok – látják el hadianyaggal. A legújabb jelentések szerint Oroszország hírszerzési információkkal segíti Iránt az amerikai hadihajók és bázisok célba vételében. Ezzel párhuzamosan Washington ukrán katonáktól kért segítséget az iráni drónok elleni védekezéshez, és közel-keleti partnerei számára Ukrajnában már bevetett védekező drónokat fognak szállítani.

Kína egyelőre visszafogottan reagál, és a fegyveres konfliktus még nem terjedt át a távol-keleti térségre. Az iráni vezetés azonban a megadásra felszólító amerikai követelések ellenére is folytatni kívánja a harcot.

Ez minden eltelt nappal növeli az eszkaláció és a téves helyzetértékelés kockázatát, méghozzá egy olyan világban, amelyet már az orosz–ukrán háború is a szakadék szélére sodort.

