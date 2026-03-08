Egyre több ország sodródik bele a közel-keleti háborúba - Globális konfliktus küszöbén állunk

A konfliktus egyre kiterjedtebbé válik földrajzilag is: egy amerikai tengeralattjáró egészen Srí Lanka partjainál süllyesztett el egy iráni hadihajót. Európából az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország is bejelentette, hogy hadihajókat, vadászgépeket, valamint csapatokat küld a közel-keleti térségbe. Eközben Ciprus, Törökország és Azerbajdzsán is elszenvedőjévé vált az iráni rakéta- és dróntámadásoknak.
Az izraeli-amerikai támadásokra válaszul irán már a háború kezdetétől kezdve intenzíven támadja a közel-keleti államokat, beleértve az Arab-félsziget olajmonarchiáit, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahreint valamint Ománt is. Utóbbi esetében ez különösen meglepő, hiszen Maszkat korábban közvetítő szerepet játszott Teherán és Washington között. Az iráni elnök szombaton bocsánatot kért a szomszédos országoktól. Megígérte, hogy nem támadja őket tovább, feltéve, ha a területükről nem indítanak amerikai csapást Irán ellen. A bejelentést követően azonban már nagyjából 10 perccel újabb iráni támadásokat jelentettek az említett országokból.
Az amerikai hadsereg közlése szerint a hadműveletek február 28-i kezdete óta több mint háromezer célpontot találtak el. Eközben az izraeli légierő is több száz bevetést hajtott végre. Donald Trump tegnapi bejelentésében világossá tette, hogy amerika akkor hajlandó leállítani a támadásokat, hogyha Irán feltétel nélkül megadja magát, így a konfliktus nem valószínű, hogy egyhamar véget érthet.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közel-keleti front egyre szorosabban összefonódik az ukrajnai háborúval.
Moszkva évek óta kap fegyvereket Teherántól, Kijevet pedig a nyugati szövetségesei – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok – látják el hadianyaggal. A legújabb jelentések szerint Oroszország hírszerzési információkkal segíti Iránt az amerikai hadihajók és bázisok célba vételében. Ezzel párhuzamosan Washington ukrán katonáktól kért segítséget az iráni drónok elleni védekezéshez, és közel-keleti partnerei számára Ukrajnában már bevetett védekező drónokat fognak szállítani.
Kína egyelőre visszafogottan reagál, és a fegyveres konfliktus még nem terjedt át a távol-keleti térségre. Az iráni vezetés azonban a megadásra felszólító amerikai követelések ellenére is folytatni kívánja a harcot.
Ez minden eltelt nappal növeli az eszkaláció és a téves helyzetértékelés kockázatát, méghozzá egy olyan világban, amelyet már az orosz–ukrán háború is a szakadék szélére sodort.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Ukrajnában már bizonyítottak.
Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó
Lecsapott az ukrán hadsereg.
Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget Oslóban
Folyik a nyomozás az ügyben.
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Durva következményekhez vezettek az olajlétesítmények elleni támadások.
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Az amerikai elnök reagált az iráni nemzetbiztonsági vezető fenyegetésére.
Bemondták a tudósok, összeomlik-e a nyugdíjrendszer az elöregedő társadalomban
Nem rózsás a helyzet.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Két helyzetre vázoltak fel forgatókönyveket.
Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal
Irán megpróbált gesztust tenni.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.