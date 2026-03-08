Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet

Irán új legfelsőbb vezetőjévé nevezték ki Modzstaba Hameneit, az egy héttel ezelőtt légicsapásban megölt Ali Hamenei fiát. Mindeközben az Egyesült Államok és Izrael folytatja az Irán elleni hadműveleteket, az olajárak pedig meredeken emelkednek.

A 88 tagú, vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése vasárnap szavazott, és éjfél után tette közzé döntését. A posztra már korábban is Modzstaba Hamenei számított a legesélyesebbnek.

Apja idején jelentős befolyással rendelkezett az iráni biztonsági erőkben, valamint a kiterjedt üzleti hálózatokban is. A tisztség birtokosaként mostantól övé lesz az utolsó szó az Iráni Iszlám Köztársaság minden állami ügyében.

Az iráni fegyveres erők vezetése már hűséget is fogadott az új legfelsőbb vezetőnek, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig közölte, hogy kész követni az utasításait.

A kinevezés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját, aki a Reuters tudósítása szerint vasárnap arról beszélt, hogy Washingtonnak beleszólást kellene kapnia a választási folyamatba. "Ha nem kapja meg a jóváhagyásunkat, nem sokáig fog kitartani" - nyilatkozta az ABC Newsnak. Izrael már a bejelentés előtt megfenyegette Iránt, hogy bárkit célba vesznek, akit a posztra megválasztanak.

Irán ENSZ-nagykövete szerint a több mint egy hete tartó amerikai-izraeli támadásokban legalább 1332 iráni civil halt meg, és ezrek sebesültek meg. Amerikai oldalon hét katona vesztette életét az Irán által indított ellentámadások során. A háború kilencedik napján, vasárnap sűrű fekete füst borította Teheránt. Az olajraktárakat ért légicsapások nyomán hatalmas, narancssárga lángoszlopok csaptak fel az éjszakai égbolton.

Az olajpiac drámaian reagált a fejleményekre. Az amerikai nyersolaj határidős jegyzései a hétfői kereskedés elején több mint 20 százalékkal emelkedtek, ezzel 2022 júliusa óta nem látott szintet értek el. A piaci szereplők a szűkülő kínálattól, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások elhúzódó akadályoztatásától tartanak.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetében kijelentette, hogy kormánya folytatja a hadműveleteket, és "könyörtelenül" lecsap Irán vezetőire. Donald Trump szintén elzárkózott a tárgyalásoktól. A konfliktus eszkalációjára utalva a következőt mondta: "Valamikor talán már nem is lesz senki, aki azt mondaná, megadjuk magunkat."

Címlapkép: Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének képét fogja egy résztvevő, amint a pénteki imán vesznek részt muzulmán hívők a teheráni Khomeini imám nagymecsetnél 2026. március 6-án. Hamenei az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen február 28-án indított légicsapások egyikében vesztette életét. Forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh