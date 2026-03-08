Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet

A 88 tagú, vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése vasárnap szavazott, és éjfél után tette közzé döntését. A posztra már korábban is Modzstaba Hamenei számított a legesélyesebbnek.
Apja idején jelentős befolyással rendelkezett az iráni biztonsági erőkben, valamint a kiterjedt üzleti hálózatokban is. A tisztség birtokosaként mostantól övé lesz az utolsó szó az Iráni Iszlám Köztársaság minden állami ügyében.
Az iráni fegyveres erők vezetése már hűséget is fogadott az új legfelsőbb vezetőnek, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig közölte, hogy kész követni az utasításait.
A kinevezés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját, aki a Reuters tudósítása szerint vasárnap arról beszélt, hogy Washingtonnak beleszólást kellene kapnia a választási folyamatba. "Ha nem kapja meg a jóváhagyásunkat, nem sokáig fog kitartani" - nyilatkozta az ABC Newsnak. Izrael már a bejelentés előtt megfenyegette Iránt, hogy bárkit célba vesznek, akit a posztra megválasztanak.
Irán ENSZ-nagykövete szerint a több mint egy hete tartó amerikai-izraeli támadásokban legalább 1332 iráni civil halt meg, és ezrek sebesültek meg. Amerikai oldalon hét katona vesztette életét az Irán által indított ellentámadások során. A háború kilencedik napján, vasárnap sűrű fekete füst borította Teheránt. Az olajraktárakat ért légicsapások nyomán hatalmas, narancssárga lángoszlopok csaptak fel az éjszakai égbolton.
Az olajpiac drámaian reagált a fejleményekre. Az amerikai nyersolaj határidős jegyzései a hétfői kereskedés elején több mint 20 százalékkal emelkedtek, ezzel 2022 júliusa óta nem látott szintet értek el. A piaci szereplők a szűkülő kínálattól, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások elhúzódó akadályoztatásától tartanak.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetében kijelentette, hogy kormánya folytatja a hadműveleteket, és "könyörtelenül" lecsap Irán vezetőire. Donald Trump szintén elzárkózott a tárgyalásoktól. A konfliktus eszkalációjára utalva a következőt mondta: "Valamikor talán már nem is lesz senki, aki azt mondaná, megadjuk magunkat."
Címlapkép: Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének képét fogja egy résztvevő, amint a pénteki imán vesznek részt muzulmán hívők a teheráni Khomeini imám nagymecsetnél 2026. március 6-án. Hamenei az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen február 28-án indított légicsapások egyikében vesztette életét. Forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
Egyre többen élnek ezzel.
Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője
Ennek Trump nem fog örülni.
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja
Elmondta a bejrúti támadás okát.
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Növekszik a lakossági félelem.
Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el
Egyetlen információra várnak.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.