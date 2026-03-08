  • Megjelenítés
Keményen visszaszólt Trumpnak a megtámadott ország: bátor katonáink vannak, akik készek elpusztítani az ellenséget!
Keményen visszaszólt Trumpnak a megtámadott ország: bátor katonáink vannak, akik készek elpusztítani az ellenséget!

Irán külügyminisztere elutasította a tűzszüneti felhívásokat a közel-keleti háborúban, mondván, Iránnak folytatnia kell a harcot a népe és a biztonsága érdekében - derült ki Abbász Aragcsi vasárnapi interjújából, amelyet az amerikai NBC News Meet the Press című műsorának adott. Donald Trump pénteken a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy kizárólag "feltétel nélküli megadást" fogad el Irántól.

Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok és Izrael civileket gyilkol, valamint diáklányokat és kórházakat támad. Elmondta: a tavalyi 12 napos háborút lezáró tűzszünetet Izrael és az Egyesült Államok felrúgta, ezért egy újabb ideiglenes megállapodás nem jelenthet megoldást.

A háború végleges lezárására van szükség

- fogalmazott Abbász Aragcsi.

Az interjúban szóba került az a pénteki értesülés is, miszerint Oroszország hírszerzési adatokat oszt meg Iránnal.

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Aragcsi nem cáfolta az orosz-iráni együttműködést, de részletekbe nem bocsátkozott.

Az Irán és Oroszország közötti együttműködés nem új keletű, és nem is titok. [...] Számos területen segítséget nyújtanak nekünk

- mondta a miniszter.

Reagált Donald Trump: segítő kezet nyújtott Oroszország a súlyos támadás alá vett közel-keleti hatalomnak?

Szombaton Maszúd Pezeskján iráni elnök bocsánatot kért a környező öböl menti országoktól, miután iráni csapások kuvaiti, emirátusi és ománi civileket öltek meg. Aragcsi ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Irán nem a szomszédait támadta szándékosan.

Az amerikai bázisokat, amerikai létesítményeket, amerikai eszközöket támadjuk, amelyek sajnos szomszédaink területén találhatók

- vélekedett Aragcsi.

Egy esetleges amerikai szárazföldi invázió kapcsán a külügyminiszter kijelentette:

Nagyon bátor katonáink vannak, akik várnak bármilyen ellenségre, aki belépne a területünkre, hogy felvegyék velük a harcot, megöljék és elpusztítsák őket.

Aragcsi cáfolta Donald Trump korábbi állítását, miszerint Irán hamarosan az Egyesült Államokat is elérő rakétákkal rendelkezne. Az iráni miniszter szerint ez dezinformáció, mivel Teherán szándékosan 2000 kilométer alatti hatótávolságra korlátozta fegyvereit.

Az Izrael által megölt Ali Hámenei ajatollah halála után a Szakértők Gyűlése választ új legfőbb vezetőt, de az utód kilétéről Aragcsi sem szolgált új információval.

Ugyanakkor Trump azon felvetését, miszerint az Egyesült Államoknak beleszólása lehetne a döntésbe, a külügyminiszter határozottan visszautasította.

Kizárólag az iráni nép dolga, hogy megválassza új vezetőjét. Már megválasztották a Szakértői Gyűlést, és a Szakértői Gyűlés tenni fogja a dolgát

- szögezte le Aragcsi.

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Martial Trezzini

