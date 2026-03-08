  • Megjelenítés
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja

Portfolio
Effie Defrin, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője értékelte a közel-keleti eseményeket.

Az izraeli hadsereg tisztje kijelentette, hogy folytatni fogják az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) elleni csapásokat. Hozzátette, hogy a jelenlegi amerikai-izraeli műveletek még „hosszú ideig” fognak tartani Irán ellen.

Ezek a támadások az IRGC minden egyes tagjára és személyzetére ugyanúgy vonatkoznak majd. Nincs hová bújniuk Iránban, Libanonban vagy sehol máshol

– mondta Defrin.

A szóvivő elmondta, hogy a ma hajnali támadás a libanoni főváros, Bejrút egyik szállodája ellen valójában a Forradalmi Gárda rejtekhelyére mért csapást. Azt is elmondta, hogy az izraeli erők megsemmisítették a Irán egyik kulcsfontosságú katonai központját Teherán közelében, majd üzemanyag-tárolókra mértek csapásokat. Kifejtette, hogy ez egy többfrontos háború, ami még sokáig eltarthat.

Címlapkép forrása: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

