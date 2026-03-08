  • Megjelenítés
Lángok csaptak fel az éj leple alatt Oroszországban: felvételek érkeztek az incidensről
Globál

Lángok csaptak fel az éj leple alatt Oroszországban: felvételek érkeztek az incidensről

Portfolio
Ukrán dróncsapás következtében tűz ütött ki egy olajtároló telepen az oroszországi Krasznodári határterületen március 7-én késő este. Az incidensről a régió katasztrófavédelmi operatív törzse számolt be - közölte a Kyiv Independent.

A lángok a Dél-orosz Olajvállalat armaviri tároló- és átrakóbázisán csaptak fel.

A helyi lakosok robbanásokról és a légvédelem aktivitásáról számoltak be röviddel a tűz kitörése előtt.

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszottak a létesítményből magasba törő lángok, valamint a helyszínre érkező tűzoltóegységek.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán négy ukrán drónt semmisítettek meg a Krasznodári határterület felett. Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta az orosz jelentéseket.

A Fekete-tenger közelében fekvő régió az utóbbi időben többször is dróntámadások célpontjává vált. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat az oroszországi, valamint a megszállt területeken található katonai és ipari létesítmények ellen. Ezeket az akciókat elsősorban saját fejlesztésű drónok bevetésével hajtják végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

