Lángok csaptak fel az éj leple alatt Oroszországban: felvételek érkeztek az incidensről

A lángok a Dél-orosz Olajvállalat armaviri tároló- és átrakóbázisán csaptak fel.
A helyi lakosok robbanásokról és a légvédelem aktivitásáról számoltak be röviddel a tűz kitörése előtt.
A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszottak a létesítményből magasba törő lángok, valamint a helyszínre érkező tűzoltóegységek.
️Armavir, Krasnodar Territory.Another one See the latest updates with us:@TTheBattlefield pic.twitter.com/Eg7Ou9V00d https://twitter.com/TTheBattlefield?ref_src=twsrc%5Etfw— The Battlefield (@TTheBattlefield) March 8, 2026
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán négy ukrán drónt semmisítettek meg a Krasznodári határterület felett. Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta az orosz jelentéseket.
A Fekete-tenger közelében fekvő régió az utóbbi időben többször is dróntámadások célpontjává vált. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat az oroszországi, valamint a megszállt területeken található katonai és ipari létesítmények ellen. Ezeket az akciókat elsősorban saját fejlesztésű drónok bevetésével hajtják végre.
A címlapkép illusztráció.
