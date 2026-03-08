Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”

Az interjúban Trump Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára megjegyzéseire reagált, aki Ali Hámenei ajatollah legfőbb vezető február 28-i meggyilkolása óta a perzsa államot átmenetileg irányító háromtagú tanács egyik tagja.
Laridzsáni azt írta, Trump „ meg fogja fizetni az árát” az Irán elleni támadásoknak.
Fogalmam sincs, hogy miről beszél, hogy ki ő. A legkevésbé sem érdekel
– mondta Trump a CBS-nek, hozzátéve, hogy Laridzsánit „már legyőzték”.
Az elnök azt mondta, hogy a katonai hadjárat folytatódni fog, miközben Irán „feltétel nélküli megadását” követelte. Szerinte Irán vezetői gyengék, és a régióban egyre csökken a jelentőségük.
Trump arra is reagált, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton azt mondta, befejezik az arab öbölállamok elleni támadásokat, és bocsánatot kér az érintett országok vezetőitől
Át akarta venni a Közel-Keletet, és most miattam engedett, és megadta magát mindezeknek az országoknak. Már megadta magát az összes közel-keleti országnak, mert megpróbálta átvenni az egész Közel-Keletet
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump szerint Iránban „hihetetlenül jó munkát végeztek”: a haditengerészetet, a légierőt, a drónokat és az iráni vezetést is megsemmisítették.
Nincs olyan dolog, aminek ne lenne annyi
– mondta Trump.
Címlapkép forrása: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images
Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal
Irán megpróbált gesztust tenni.
Rémálom az olajpiacon: Irán támadásai miatt sorra csökkentik a kitermelést a olajhatalmak
Kuvait után újabb ország tett bejelentést.
Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ
Még lehetnek változások.
Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen
Több részletet felfedtek.
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat
Bejelentést tett a BlackRock.
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára
Gyorsan meg kellene változnia a dolgoknak.
Lerántotta a leplet Oroszország: kiderült az Egyesült Államok sötét terve, Ukrajna csak egy eszköz ehhez
Ezért még a nemzetközi jogi normákat is figyelmen kívül hagyják.
Trump elárulta, hogy mi az ukrajnai béke legnagyobb akadálya
Azt mondja, szívességet tesz Európának.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.