Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”

Az interjúban Trump Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára megjegyzéseire reagált, aki Ali Hámenei ajatollah legfőbb vezető február 28-i meggyilkolása óta a perzsa államot átmenetileg irányító háromtagú tanács egyik tagja.

Laridzsáni azt írta, Trump „ meg fogja fizetni az árát” az Irán elleni támadásoknak.

Fogalmam sincs, hogy miről beszél, hogy ki ő. A legkevésbé sem érdekel

– mondta Trump a CBS-nek, hozzátéve, hogy Laridzsánit „már legyőzték”.

Az elnök azt mondta, hogy a katonai hadjárat folytatódni fog, miközben Irán „feltétel nélküli megadását” követelte. Szerinte Irán vezetői gyengék, és a régióban egyre csökken a jelentőségük.

Trump arra is reagált, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton azt mondta, befejezik az arab öbölállamok elleni támadásokat, és bocsánatot kér az érintett országok vezetőitől

Át akarta venni a Közel-Keletet, és most miattam engedett, és megadta magát mindezeknek az országoknak. Már megadta magát az összes közel-keleti országnak, mert megpróbálta átvenni az egész Közel-Keletet

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump szerint Iránban „hihetetlenül jó munkát végeztek”: a haditengerészetet, a légierőt, a drónokat és az iráni vezetést is megsemmisítették.

Nincs olyan dolog, aminek ne lenne annyi

– mondta Trump.

Címlapkép forrása: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images