Lelepleződött a titkos mesterterv: a német autóipari óriás berobbanna a hadiiparba

A prototípusokat a kiállításon nem a Volkswagen márkajelzésével állították ki, hanem a Diederich Engineering Systems Defense (DESD) védelmi ipari vállalat logójával. Az NDR német közszolgálati médium információi szerint azonban a DESD megerősítette, hogy a két jármű valójában a Volkswagen fejlesztése.
A prototípusok mindössze négy hónap alatt, teljes titokban készültek el.
A kezdeményezés mögött elsősorban gyakorlati megfontolások állnak. A védelmi ipari projektek munkát adhatnának a Volkswagen osnabrücki gyárának. Ebben az üzemben a Porsche-modellek gyártása idén, a T-Roc Cabriolet összeszerelése pedig 2027 közepén fejeződik be. A létesítmény jelenleg mintegy 2300 szakembert foglalkoztat, de egyelőre nincs bejelentett új megrendelése.
VW Starts Production of Military Vehicles at its Osnabrück PlantThe MV.1 (AMAROK 2.0) is the first https://t.co/oOotg58gQF— Alex (@alex_avoigt) March 3, 2026
A Volkswagen óvatosan közelít a védelmi szektorhoz. A vállalat hangsúlyozza, hogy katonai járművek gyártására ugyan nyitott lehet, fegyverek előállítására azonban nem. Ezzel a lépéssel igyekszik egyértelmű határvonalat húzni a "katonai felszerelés" és a "fegyver" közé, hogy elkerülje az esetleges negatív reakciókat. Hasonló helyzetbe került a francia Renault is, amelynek egyes dolgozói tiltakoztak az Ukrajnának szánt drónok gyártása ellen. A vitában állítólag orosz befolyás is szerepet játszott. Végül azonban a Renault úgy döntött, hogy az Aarok drón fejlesztőivel közösen fogja gyártani a Sahed típusú drónok francia megfelelőjét.
Ami a prototípusokat illeti, az MV-1 az Amarok pickup platformjára épül.
Ez a modell kisebb járművek, például quadok szállítására szolgál. Az MV-2 a Crafter furgon alapjaira készült, és teljesen felszerelt mobil műveleti központként funkcionál. A jármű parancsnoki, egészségügyi és logisztikai feladatokra egyaránt alkalmas.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Növekszik a lakossági félelem.
Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el
Egyetlen információra várnak.
Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát
A szóvivő kikotyogta Teherán valódi célját.
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje
Régóta nem történt ilyen.
Nincs ENSZ-felhatalmazás az Irán elleni háborúra, de azért morálisan védhető Trump lépése?
Ritkák azok az esetek, amikor a legitimitás felülírja a jogszerűséget.
Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma”
Szerinte fontosabb, hogy 44 iráni hajót elsüllyesztettek.
Egy alapvető feltételt támasztott Trump Irán legfőbb vezetőjével szemben
Ha ez nem teljesül, „nem fog sokáig maradni”.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.