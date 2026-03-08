Lelepleződött a titkos mesterterv: a német autóipari óriás berobbanna a hadiiparba

A prototípusokat a kiállításon nem a Volkswagen márkajelzésével állították ki, hanem a Diederich Engineering Systems Defense (DESD) védelmi ipari vállalat logójával. Az NDR német közszolgálati médium információi szerint azonban a DESD megerősítette, hogy a két jármű valójában a Volkswagen fejlesztése.

A prototípusok mindössze négy hónap alatt, teljes titokban készültek el.

A kezdeményezés mögött elsősorban gyakorlati megfontolások állnak. A védelmi ipari projektek munkát adhatnának a Volkswagen osnabrücki gyárának. Ebben az üzemben a Porsche-modellek gyártása idén, a T-Roc Cabriolet összeszerelése pedig 2027 közepén fejeződik be. A létesítmény jelenleg mintegy 2300 szakembert foglalkoztat, de egyelőre nincs bejelentett új megrendelése.

A Volkswagen óvatosan közelít a védelmi szektorhoz. A vállalat hangsúlyozza, hogy katonai járművek gyártására ugyan nyitott lehet, fegyverek előállítására azonban nem. Ezzel a lépéssel igyekszik egyértelmű határvonalat húzni a "katonai felszerelés" és a "fegyver" közé, hogy elkerülje az esetleges negatív reakciókat. Hasonló helyzetbe került a francia Renault is, amelynek egyes dolgozói tiltakoztak az Ukrajnának szánt drónok gyártása ellen. A vitában állítólag orosz befolyás is szerepet játszott. Végül azonban a Renault úgy döntött, hogy az Aarok drón fejlesztőivel közösen fogja gyártani a Sahed típusú drónok francia megfelelőjét.

Ami a prototípusokat illeti, az MV-1 az Amarok pickup platformjára épül.

Ez a modell kisebb járművek, például quadok szállítására szolgál. Az MV-2 a Crafter furgon alapjaira készült, és teljesen felszerelt mobil műveleti központként funkcionál. A jármű parancsnoki, egészségügyi és logisztikai feladatokra egyaránt alkalmas.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images