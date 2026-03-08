A szóban forgó rendszer a Merops névre hallgat, amelyet az amerikai Project Eagle fejlesztett ki. Ez a kompakt drónelhárító platform kis méretű elfogó drónokat indít.
Ezek az eszközök képesek felderíteni, követni és megsemmisíteni a beérkező ellenséges drónokat.
Ide tartoznak az oroszok és az irániak által egyaránt használt Sahed típusú támadódrónok is, amelyeket Oroszország nagy mennyiségben vetett már be 2022 óta, ezáltal kijevnek nagy tapasztalata van az ilyen típusú fegyverek elleni védekezésben.
Az ukrán drónelhárítási szakértelem iránt több közel-keleti ország is élénken érdeklődik.
A lap beszámolója szerint többek között
katari küldöttségek is jártak ukrán gyártóüzemekben és fejlesztőközpontokban,
ahol az ukrán mérnökök bemutatták a rendszerek összeszerelését. Emellett vázolták, hogyan finomítják folyamatosan a terveket a harctéri tapasztalatok alapján.
A fejlesztésben részt vevő szakemberek szerint a valós harctéri tapasztalat döntő előnyt jelent a tömeges dróntámadások elhárításában. Egy, a programot jól ismerő forrás úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztők "folyamatosan módosítják a drónokat a harcmezőn tapasztaltak alapján".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Ukrajnában már bizonyítottak.
Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó
Lecsapott az ukrán hadsereg.
Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget Oslóban
Folyik a nyomozás az ügyben.
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Durva következményekhez vezettek az olajlétesítmények elleni támadások.
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Az amerikai elnök reagált az iráni nemzetbiztonsági vezető fenyegetésére.
Bemondták a tudósok, összeomlik-e a nyugdíjrendszer az elöregedő társadalomban
Nem rózsás a helyzet.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Két helyzetre vázoltak fel forgatókönyveket.
Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal
Irán megpróbált gesztust tenni.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.