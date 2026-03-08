Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok

A szóban forgó rendszer a Merops névre hallgat, amelyet az amerikai Project Eagle fejlesztett ki. Ez a kompakt drónelhárító platform kis méretű elfogó drónokat indít.

Ezek az eszközök képesek felderíteni, követni és megsemmisíteni a beérkező ellenséges drónokat.

Ide tartoznak az oroszok és az irániak által egyaránt használt Sahed típusú támadódrónok is, amelyeket Oroszország nagy mennyiségben vetett már be 2022 óta, ezáltal kijevnek nagy tapasztalata van az ilyen típusú fegyverek elleni védekezésben.

Az ukrán drónelhárítási szakértelem iránt több közel-keleti ország is élénken érdeklődik.

A lap beszámolója szerint többek között

katari küldöttségek is jártak ukrán gyártóüzemekben és fejlesztőközpontokban,

ahol az ukrán mérnökök bemutatták a rendszerek összeszerelését. Emellett vázolták, hogyan finomítják folyamatosan a terveket a harctéri tapasztalatok alapján.

A fejlesztésben részt vevő szakemberek szerint a valós harctéri tapasztalat döntő előnyt jelent a tömeges dróntámadások elhárításában. Egy, a programot jól ismerő forrás úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztők "folyamatosan módosítják a drónokat a harcmezőn tapasztaltak alapján".

