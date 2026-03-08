Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Az izraeli hadsereg közlése szerint az iszfaháni repteret ért szombati támadásban több F-14-es vadászgépet is megsemmisített az izraeli légierő.

Az F-14-es amerikai gyártmányú vadászgép, ezeket Irán még az 1979-es iszlám forradalom előtt, a sah idejében vásárolta az Egyesült Államoktól.

(Times of Israel)