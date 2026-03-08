Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok Ukrajnában tesztelt drónelhárító rendszereket szállít közel-keleti partnereinek, a térséget sújtó iráni támadások során alkalmazott drónok elleni hatékonyabb védekezés támogatására - írta meg a Wall Street Journal értesülései alapján a Kyiv Independent.
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Teherán közel 10 millió lakosa sötét felhőkkel borított reggelre ébredt, miután izraeli csapások érték Irán olajtárolóit – jelentette a CNN teheráni tudósítója.
Iráni F-14-es vadászgépeket semmisített meg Izrael
Az izraeli hadsereg közlése szerint az iszfaháni repteret ért szombati támadásban több F-14-es vadászgépet is megsemmisített az izraeli légierő.
Az F-14-es amerikai gyártmányú vadászgép, ezeket Irán még az 1979-es iszlám forradalom előtt, a sah idejében vásárolta az Egyesült Államoktól.
Többségi konszenzus született, ki legyen Irán legfőbb vezetője
Többségi konszenzus alakult ki az Irán megölt legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah utódjáról – közölte vasárnap a Mehr hírügynökség szerint a szakértői gyűlés tagja, Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah.
Megjegyezte azonban, hogy „néhány akadályt” még meg kell oldani a folyamatot illetően.
Az iráni média szerint az iráni legfelsőbb vezető kinevezésével megbízott testületnek kisebb nézeteltérése volt abban, hogy a végső döntésüknek személyes találkozót kell-e követnie, vagy e formaság betartása nélkül jelentik be.
(Reuters)
Megszólalt Kína: tárgyalóasztalhoz kellene ülnie a feleknek
Vang Ji kínai külügyminiszter a háború befejezésére szólította fel a feleket vasárnap.
Az összes félnek vissza kellene térnie a tárgyalóasztalhoz, amint lehetséges, és különbségeiket egyenlő párbeszéden keresztül megoldani
– fogalmazott Vang Ji.
A kínai külügyminiszter szerint az iráni háborúnak soha nem szabadott volna kitörnie, és senkinek nem szolgál előnyére.
Donald Trump amerikai elnök hamarosan látogatást tesz Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel is találkozik.
(CNN)
Vízsótalanító üzemet ért támadás Bahreinben
Iráni dróntámadás okozott anyagi károkat egy bahreini vízsótalanító üzemben – közölte az ország belügyminisztériuma.
Ez egy nappal azután történt, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok „precedenst teremtve” megtámadott egy édesvíz-sótalanító üzemet Irán déli részén.
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Donald Trump amerikai elnök szombaton félresöpörte Irán legfőbb nemzetbiztonsági tisztviselőjének fenyegetéseit a CBS News-nak adott telefonos interjújában.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács titkos jelentése megállapította, hogy még egy, az Egyesült Államok által Irán ellen indított nagyszabású támadás sem döntené meg az iráni rezsimet – írja a The Washington Post.
Az izraeli légierő újabb csapást indított Irán ellen
Az izraeli hadsereg bejelentése szerint újabb légitámadás-sorozatot indítottak az iráni rezsim ellen.
Iráni rakéták tartanak Izrael felé
Az izraeli hadsereg friss közlése szerint iráni rakéták tartanak a zsidó állam felé, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.
Folytatódnak Irán támadásai a térség arab országai ellen
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen.
- Kuvaitban két határőr vesztette életét vasárnap hajnalban szolgálatteljesítés közben, de haláluk pontos okát nem közölték. A kuvaiti nemzetközi repülőtérnél egy üzemanyagtartályt ért dróncsapás, tűz ütött ki. Egy állami hivatal főépületét is csapás érte. Három ballisztikus rakéta elfogásáról is jelentés érkezett.
- Szaúd-Arábiában a védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. A főváros, Rijád diplomáciai negyede ellen is dróntámadás volt, amit a légvédelem kivédett.
- Bahreinben tűz ütött ki egy kikötőben, a helyi belügyminisztérium szerint az „iráni agresszió” következtében.
- Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetéssel szembeni ellenintézkedésekről számolt be.
(CNN)
Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Az amerikai elnök reagált az iráni nemzetbiztonsági vezető fenyegetésére.
Bemondták a tudósok, összeomlik-e a nyugdíjrendszer az elöregedő társadalomban
Nem rózsás a helyzet.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Két helyzetre vázoltak fel forgatókönyveket.
Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal
Irán megpróbált gesztust tenni.
Rémálom az olajpiacon: Irán támadásai miatt sorra csökkentik a kitermelést a olajhatalmak
Kuvait után újabb ország tett bejelentést.
Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ
Még lehetnek változások.
Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen
Több részletet felfedtek.
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat
Bejelentést tett a BlackRock.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.