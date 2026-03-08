  • Megjelenítés
Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Iráni F-14-es vadászgépeket semmisített meg Izrael

Az izraeli hadsereg közlése szerint az iszfaháni repteret ért szombati támadásban több F-14-es vadászgépet is megsemmisített az izraeli légierő.

Az F-14-es amerikai gyártmányú vadászgép, ezeket Irán még az 1979-es iszlám forradalom előtt, a sah idejében vásárolta az Egyesült Államoktól.

(Times of Israel)

Többségi konszenzus született, ki legyen Irán legfőbb vezetője

Többségi konszenzus alakult ki az Irán megölt legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah utódjáról – közölte vasárnap a Mehr hírügynökség szerint a szakértői gyűlés tagja, Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah.

Megjegyezte azonban, hogy „néhány akadályt” még meg kell oldani a folyamatot illetően.

Az iráni média szerint az iráni legfelsőbb vezető kinevezésével megbízott testületnek kisebb nézeteltérése volt abban, hogy a végső döntésüknek személyes találkozót kell-e követnie, vagy e formaság betartása nélkül jelentik be.

(Reuters)

Megszólalt Kína: tárgyalóasztalhoz kellene ülnie a feleknek

Vang Ji kínai külügyminiszter a háború befejezésére szólította fel a feleket vasárnap.

Az összes félnek vissza kellene térnie a tárgyalóasztalhoz, amint lehetséges, és különbségeiket egyenlő párbeszéden keresztül megoldani

– fogalmazott Vang Ji.

A kínai külügyminiszter szerint az iráni háborúnak soha nem szabadott volna kitörnie, és senkinek nem szolgál előnyére.

Donald Trump amerikai elnök hamarosan látogatást tesz Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel is találkozik.

(CNN)

Vízsótalanító üzemet ért támadás Bahreinben

Iráni dróntámadás okozott anyagi károkat egy bahreini vízsótalanító üzemben – közölte az ország belügyminisztériuma.

Ez egy nappal azután történt, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok „precedenst teremtve” megtámadott egy édesvíz-sótalanító üzemet Irán déli részén.

(Al Jazeera)

Az izraeli légierő újabb csapást indított Irán ellen

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint újabb légitámadás-sorozatot indítottak az iráni rezsim ellen.

(Times of Israel)

Iráni rakéták tartanak Izrael felé

Az izraeli hadsereg friss közlése szerint iráni rakéták tartanak a zsidó állam felé, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.

(Al Jazeera)

Folytatódnak Irán támadásai a térség arab országai ellen

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen.

  • Kuvaitban két határőr vesztette életét vasárnap hajnalban szolgálatteljesítés közben, de haláluk pontos okát nem közölték. A kuvaiti nemzetközi repülőtérnél egy üzemanyagtartályt ért dróncsapás, tűz ütött ki. Egy állami hivatal főépületét is csapás érte. Három ballisztikus rakéta elfogásáról is jelentés érkezett.
  • Szaúd-Arábiában a védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. A főváros, Rijád diplomáciai negyede ellen is dróntámadás volt, amit a légvédelem kivédett.
  • Bahreinben tűz ütött ki egy kikötőben, a helyi belügyminisztérium szerint az „iráni agresszió” következtében.
  • Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetéssel szembeni ellenintézkedésekről számolt be.

(CNN)

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

