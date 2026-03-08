  • Megjelenítés
Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó
Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó

Az ukrán hadsereg nagyszabású rakétatámadást hajtott végre Belgorod ellen. A csapások következtében a régió energetikai infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett – jelentette be a helyi kormányzó - jelentette a TASZSZ.

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója közölte, hogy

a támadás Belgorod városát és a Belgorodi járást egyaránt érte.

Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt. Az energetikai hálózat létesítményeiben ugyanakkor jelentős károk keletkeztek.

A kormányzó hozzátette, hogy a katasztrófavédelem és az illetékes hatóságok már megkezdték a kármentesítést a helyszíneken. A pontos károk felmérése jelenleg is zajlik, az újabb adatok folyamatosan érkeznek.

