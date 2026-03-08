  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt másfél hónapban mintegy 435 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza az ország déli részén. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be a holland miniszterelnökkel, Rob Jettennel tartott közös kijevi sajtótájékoztatóján - számolt be a RBK.

Zelenszkij elmondta, hogy a déli fronton az ukrán csapatok alapvetően védelmi, de bizonyos szakaszokon támadó hadműveleteket is végrehajtottak. Ezek a lépések kizárólag az orosz tervek meghiúsítását szolgálták. Az elnök szerint az akciók sikeresnek bizonyultak, hiszen nagyjából 400–435 négyzetkilométernyi terület felett vették át újra az irányítást. Hozzátette:

bár a helyzet ezen a frontszakaszon továbbra is nehéz, most mégis sokkal kedvezőbb, mint 2025 végén volt.

Az ukrán elnök arra is kitért, hogy a Kreml tavaszi offenzívára vonatkozó tervei nem változtak. Az orosz csapatok fő célja továbbra is Kelet-Ukrajna, azon belül is a Donyecki és a Luhanszki terület elfoglalása. Az orosz ütemterv azonban folyamatosan csúszik. Moszkva ugyanis a jelenleg rendelkezésére álló erőkkel és eszközökkel nem képes elérni ezeket a célokat, ami jelentős részben a kitartó ukrán ellenállásnak köszönhető.

A bejelentés egybecseng a korábbi harctéri jelentésekkel. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a napokban közölte, hogy februárban az ukrán alakulatok több területet szereztek vissza, mint amennyit az orosz csapatok elfoglaltak. Az Institute for the Study of War (ISW) szintén megerősítette ezeket az információkat.

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images

