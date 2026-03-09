142 vádpont, köztük kémkedés és terrorizmus: így próbálják örökre eltüntetni a politikából a fő ellenzéki vezetőt

A Recep Tayyip Erdogan török elnök fő ellenlábasának számító ellenzéki politikust elmarasztalása esetén több mint 2000 év börtönbüntetés fenyegeti.
Imamoglut összesen 142 vádpontban, egyebek mellett bűnszervezet alapításával és vezetésével, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják.
Jogvédők a pert politikai indíttatásúnak tekintik.
A 3900 oldalas vádirat szerint az egykori isztambuli főpolgármester célja nemcsak az volt, hogy az ügy vádlottjait gazdagítsa, hanem az is, hogy bűncselekményekkel finanszírozzák Imamoglu felemelkedését a Köztársasági Néppártban (CHP), ami végül elnöki jelöltségéhez vezetett.
A tömegper vádlottjainak negyede börtönben van, köztük Imamoglu és az egyik ügyvédje is. Az ügy vádlottainak zöme az isztambuli önkormányzatnak dolgozott, sokan a CHP választott tisztségviselői, de vannak köztük újságírók.
A feszült légkörben indult hétfői tárgyalást rövid idő után berekesztették. A Halk TV hírtelevízió szerint Imamoglu szót kért, de a bírói testület elutasította kérését és azt vetették szemére, hogy az eljárást igyekszik megzavarni.
Imamoglut tavaly március 19-én vették őrizetbe, a történtek nagyszabású utcai tiltakozási hullámhoz vezettek.
Egy pénteken megjelent újságcikkben Imamoglu azt hangoztatta, hogy a per "a demokrácia egyik legkeményebb próbája" Törökország történetében, és szerinte ez "az emberek akaratának megmásítására szolgáló kísérlet".
Az 54 éves politikust sok más bűncselekménnyel is vádolják, köztük terrorizmussal, kémkedéssel, egyetemi diplomája meghamisítása és tisztségviselők sértegetésével, ezek ügyében külön tárgyalást tartanak. Bűnössége megállapítása esetén eltilthatják a politikai életben való részvételtől.
