  • Megjelenítés
A történelem legsötétebb jelentése: kétszer akkora a baj, mint a szuezi válság idején
Globál

A történelem legsötétebb jelentése: kétszer akkora a baj, mint a szuezi válság idején

Portfolio
Az Egyesült Államok és Irán között kirobbant háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát okozta, amire eddig még soha nem volt példa – derül ki a Rapidan Energy tanácsadó cég elemzéséből.

A Rapidan Energy vasárnapi, ügyfeleknek szóló jelentése szerint az eddigi legnagyobb termeléskiesés az 1956-os szuezi válság idején következett be. Ekkor a globális kínálat körülbelül 10 százaléka tűnt el a piacról,

vagyis a mostani zavar ennek a duplája

- írta meg a CNBC.

Az 1973-as arab olajembargóhoz képest pedig közel háromszoros a hiány mértéke, mivel az a világpiaci kínálat mintegy 7 százalékát érintette.

Még több Globál

Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Félelmetes amerikai fegyvert vetettek be a fagyos északon: 900 kilós bombák hullottak az égből

A jelenlegi válság és a korábbiak között a döntő különbség az, hogy most nincs szabad kitermelési kapacitás a hiány pótlására. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik a világ tartalékkapacitásának túlnyomó részével. A Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban éppen ezek az országok is el vannak vágva a globális piactól.

A konfliktus nemcsak történelmi mértékű kínálatot vont ki a piacról, hanem egyidejűleg a tartalékkapacitás elsődleges birtokosait is elzárta

– írták az elemzők. Hozzátették: jelenleg egyetlen olyan nagy kitermelő sincs, amely képes lenne beavatkozni.

Mindez azt jelenti, hogy a globális olajpiac egyensúlyát csak a keresletcsökkenés, vagyis az árak meredek emelkedése teremtheti meg az elemzőház szerint. Az Egyesült Államok stratégiai olajtartaléka jelenleg 415 millió hordó, ami a teljes engedélyezett kapacitás 58 százaléka. A Rapidan szerint viszont ez "véges és nem elegendő" a Hormuzi-szorosban rekedt kínálat teljes pótlására.

A Fehér Ház korábban azt közölte: a Trump-kormányzat szerint az olajpiacok továbbra is megfelelően ellátottak,

de szükség esetén további lépéseket tesznek.

A Rapidan elemzői szerint ugyanakkor a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamaira egyre nagyobb nyomás nehezedik a stratégiai tartalékok felszabadítása érdekében. Ez maradt ugyanis "az egyetlen fennálló kínálatoldali válaszlehetőség". A Financial Times értesülései szerint a G7-országok pénzügyminiszterei már egyeztettek is az IEA által koordinált közös készletfelszabadításról.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen irányt váltottak a hatalmas tankerhajók - Mi folyik itt?

Megjött az első fecske: üzemanyag-árstopot vezettek be, rendkívüli válságtanácskozásra ülnek össze az európai vezetők

Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot

Elszállt az olajár, megjött az IMF figyelmeztetése

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility