A történelem legsötétebb jelentése: kétszer akkora a baj, mint a szuezi válság idején

A Rapidan Energy vasárnapi, ügyfeleknek szóló jelentése szerint az eddigi legnagyobb termeléskiesés az 1956-os szuezi válság idején következett be. Ekkor a globális kínálat körülbelül 10 százaléka tűnt el a piacról,
vagyis a mostani zavar ennek a duplája
- írta meg a CNBC.
Az 1973-as arab olajembargóhoz képest pedig közel háromszoros a hiány mértéke, mivel az a világpiaci kínálat mintegy 7 százalékát érintette.
A jelenlegi válság és a korábbiak között a döntő különbség az, hogy most nincs szabad kitermelési kapacitás a hiány pótlására. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik a világ tartalékkapacitásának túlnyomó részével. A Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban éppen ezek az országok is el vannak vágva a globális piactól.
A konfliktus nemcsak történelmi mértékű kínálatot vont ki a piacról, hanem egyidejűleg a tartalékkapacitás elsődleges birtokosait is elzárta
– írták az elemzők. Hozzátették: jelenleg egyetlen olyan nagy kitermelő sincs, amely képes lenne beavatkozni.
Mindez azt jelenti, hogy a globális olajpiac egyensúlyát csak a keresletcsökkenés, vagyis az árak meredek emelkedése teremtheti meg az elemzőház szerint. Az Egyesült Államok stratégiai olajtartaléka jelenleg 415 millió hordó, ami a teljes engedélyezett kapacitás 58 százaléka. A Rapidan szerint viszont ez "véges és nem elegendő" a Hormuzi-szorosban rekedt kínálat teljes pótlására.
A Fehér Ház korábban azt közölte: a Trump-kormányzat szerint az olajpiacok továbbra is megfelelően ellátottak,
de szükség esetén további lépéseket tesznek.
A Rapidan elemzői szerint ugyanakkor a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamaira egyre nagyobb nyomás nehezedik a stratégiai tartalékok felszabadítása érdekében. Ez maradt ugyanis "az egyetlen fennálló kínálatoldali válaszlehetőség". A Financial Times értesülései szerint a G7-országok pénzügyminiszterei már egyeztettek is az IEA által koordinált közös készletfelszabadításról.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
A változás azonnal életbe is lép.
Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény
A nyitás előtti kereskedésben.
Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát
Köztük az újpesti gyártelepet.
Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot
Óriási növekedés jöhet.
Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség
Járműipar 2026: 15 perc privát meeting az autóipar legfontosabb szereplőivel - Ne hagyja ki, jelentkezzen a lehetőségre!
Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?
Újabb magyar negatív rekord az EU-ban
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában
Moszkvában most valószínűleg nem örülnek.
NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
Teherán tagadta a korábbi incidenseket is.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.