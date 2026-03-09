A történelem legsötétebb jelentése: kétszer akkora a baj, mint a szuezi válság idején

Az Egyesült Államok és Irán között kirobbant háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát okozta, amire eddig még soha nem volt példa – derül ki a Rapidan Energy tanácsadó cég elemzéséből.

A Rapidan Energy vasárnapi, ügyfeleknek szóló jelentése szerint az eddigi legnagyobb termeléskiesés az 1956-os szuezi válság idején következett be. Ekkor a globális kínálat körülbelül 10 százaléka tűnt el a piacról,

vagyis a mostani zavar ennek a duplája

- írta meg a CNBC.

Az 1973-as arab olajembargóhoz képest pedig közel háromszoros a hiány mértéke, mivel az a világpiaci kínálat mintegy 7 százalékát érintette.

A jelenlegi válság és a korábbiak között a döntő különbség az, hogy most nincs szabad kitermelési kapacitás a hiány pótlására. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik a világ tartalékkapacitásának túlnyomó részével. A Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban éppen ezek az országok is el vannak vágva a globális piactól.

A konfliktus nemcsak történelmi mértékű kínálatot vont ki a piacról, hanem egyidejűleg a tartalékkapacitás elsődleges birtokosait is elzárta

– írták az elemzők. Hozzátették: jelenleg egyetlen olyan nagy kitermelő sincs, amely képes lenne beavatkozni.

Mindez azt jelenti, hogy a globális olajpiac egyensúlyát csak a keresletcsökkenés, vagyis az árak meredek emelkedése teremtheti meg az elemzőház szerint. Az Egyesült Államok stratégiai olajtartaléka jelenleg 415 millió hordó, ami a teljes engedélyezett kapacitás 58 százaléka. A Rapidan szerint viszont ez "véges és nem elegendő" a Hormuzi-szorosban rekedt kínálat teljes pótlására.

A Fehér Ház korábban azt közölte: a Trump-kormányzat szerint az olajpiacok továbbra is megfelelően ellátottak,

de szükség esetén további lépéseket tesznek.

A Rapidan elemzői szerint ugyanakkor a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamaira egyre nagyobb nyomás nehezedik a stratégiai tartalékok felszabadítása érdekében. Ez maradt ugyanis "az egyetlen fennálló kínálatoldali válaszlehetőség". A Financial Times értesülései szerint a G7-országok pénzügyminiszterei már egyeztettek is az IEA által koordinált közös készletfelszabadításról.

Címlapkép forrása: Shutterstock