Döntött Európa egyik legerősebb országa: masszív hadiflotta indul meg a háborús zónába

Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök.

A küldetésünk kizárólag védelmi célú, az Irán által megtámadott országok mellett fogunk állni, hogy megmutassuk megbízhatóságunkat és hozzájáruljunk a régió de-eszkalációjához”

– mondta a francia elnök.

Arra is kitért, hogy Franciaország nem fog részt venni az Irán elleni támadásokban, viszont jelenlétük a térség védelmében „erőt, kiegyensúlyozottságot és a barátokkal való közös béke felé való elköteleződést” mutatja majd.

