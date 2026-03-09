  • Megjelenítés
Döntött Európa egyik legerősebb országa: masszív hadiflotta indul meg a háborús zónába
Döntött Európa egyik legerősebb országa: masszív hadiflotta indul meg a háborús zónába

Portfolio
Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök.

A küldetésünk kizárólag védelmi célú, az Irán által megtámadott országok mellett fogunk állni, hogy megmutassuk megbízhatóságunkat és hozzájáruljunk a régió de-eszkalációjához”

– mondta a francia elnök.

Arra is kitért, hogy Franciaország nem fog részt venni az Irán elleni támadásokban, viszont jelenlétük a térség védelmében „erőt, kiegyensúlyozottságot és a barátokkal való közös béke felé való elköteleződést” mutatja majd.

Címlapkép forrása: Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images

