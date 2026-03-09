  • Megjelenítés
Elkezdődött: több száz fiatal kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában, már ma indul a kiképzés
Elkezdődött: több száz fiatal kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában, már ma indul a kiképzés

A mai nap elkezdődik Horvátországban a katonai kiképzés azoknak a fiataloknak, akik az elmúlt hetek során sorkatonai behívót kapnak.

17 év után visszaállították a kötelező katonai szolgálatot Horvátországban: összesen 800 fiatal kapott behívót, kiképzésük a mai nap indul.

A képzés két hónapon át fog tartani, „lelkiismereti okokból” dönthettek az érintett fiatalok úgy is, hogy közmunkát választanak.

Horvátország vezetése tavaly októberben döntött úgy, hogy visszaállítja a kötelező katonai szolgálatot, az orosz-ukrán háború és a folyamatosan romló európai biztonsági helyzet miatt.

Az első 800 fiatalból nagyjából 400-an voltak, akik önként jelentkeztek, 10%-uk nő. A 800-ból alig 10 ember élt lelkiismerti kifogással és választotta a közmunkát.

Horvátország a kormány tervei szerint 4000 fiatalt akarnak évente katonai kiképzésben részesíteni.

Jelenleg 10 NATO-tagállamban van kötelező katonai szolgálat, Horvátországon kívül még Görögországban, Törökországban, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában kapnak behívót minden évben a fiatalok.

