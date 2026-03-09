Figyelmeztetést adott ki a hatóság: váratlanul korán robbant be a magyarok százezreit kínzó időszak

A február óta tartó szokatlanul enyhe, száraz időjárás és a 15-19 fokos délutáni csúcshőmérsékletek hatására a természet a megszokottnál hamarabb ébredt. Bár a hajnalok helyenként még fagyosak, a tartós nappali felmelegedés következtében az ország több pontján, kiemelten a Balaton térségében

már bontják szirmaikat a mandulafák.

A növények felgyorsult életciklusa miatt a levegő pollenterhelése rohamosan emelkedik. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje országszerte magas, helyenként nagyon magas szintet ért el. Mindemellett a mogyoró koncentrációja is sokfelé jelentős.

A kőris, a nyár és a szil is egyre több panaszt vált ki. A következő napokban a juhar és a fűz pollenje is elérheti a tüneteket okozó, közepes szintet. Az allergiásoknál emiatt már most is erős tüsszögés, orrfolyás és kellemetlen szemirritáció jelentkezhet.

