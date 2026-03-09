Figyelmeztetést adott ki a hatóság: váratlanul korán robbant be a magyarok százezreit kínzó időszak

A február óta tartó szokatlanul enyhe, száraz időjárás és a 15-19 fokos délutáni csúcshőmérsékletek hatására a természet a megszokottnál hamarabb ébredt. Bár a hajnalok helyenként még fagyosak, a tartós nappali felmelegedés következtében az ország több pontján, kiemelten a Balaton térségében
már bontják szirmaikat a mandulafák.
A növények felgyorsult életciklusa miatt a levegő pollenterhelése rohamosan emelkedik. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje országszerte magas, helyenként nagyon magas szintet ért el. Mindemellett a mogyoró koncentrációja is sokfelé jelentős.
A kőris, a nyár és a szil is egyre több panaszt vált ki. A következő napokban a juhar és a fűz pollenje is elérheti a tüneteket okozó, közepes szintet. Az allergiásoknál emiatt már most is erős tüsszögés, orrfolyás és kellemetlen szemirritáció jelentkezhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben
Ilyen a nem választási költségvetés.
Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket
Fájó veszteségeket szenvedtek el.
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
A fegyverminőségű urán az abszolút vörös vonal Amerika számára.
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
"Egyazon háború két hadszíntere".
Videóra vették a ritka pillanatot: felrobbant egy meteor Németország felett, lakóházakba csapódtak a törmelékek
Számos nagyvárosból lehetett látni.
Káosz a balkáni országban: órási roham indult a benzinkutaknál
Hosszú sorok alakultak ki az olajcégek figyelmeztetése után.
Meglépték a legkeményebbet a szomszédban: teljesen leállították az üzemanyagok kivitelét
Március 19-ig egyelőre.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.