Furcsa "páncélost" szúrtak ki egy amerikai autópályán - Kiderült, mi lehet az

Az amerikai hadsereg egy életnagyságú Buk-M3 légvédelmi rakétarendszer-makettje bukkant fel Alabamában. A közúton szállított eszközt OSINT elemzők azonosították. A makett célja, hogy realisztikusabbá tegye az orosz gyártmányú, közepes hatótávolságú légvédelmi fenyegetések elleni kiképzést - írta az Army Recognition.

A közösségi médiában először Sz-300VM-ként azonosított jármű valójában egy kerekes trélerre szerelt, lánctalpas alvázat imitáló indítóállás-replika. Ez egyértelműen lőtéri célmakettként szolgál, nem pedig éles harci eszközként. Később több OSINT-elemző is megerősítette, hogy egy Buk-M3 típusú másolatról van szó.

Az ilyen makettek kulcsszerepet játszanak az amerikai hadsereg "úgy gyakorolj, ahogy harcolsz" elvének megvalósításában.

A haderő már évek óta fejleszt multispektrális célutánzatokat. Ezek nemcsak vizuálisan, hanem radar-, infravörös, elektromágneses és azonosítórendszeri szempontból is hűen másolják a valódi eszközöket.

A TRADOC kiképzéstámogató katalógusai szintén tartalmaznak életnagyságú külföldi haditechnikai replikákat. Ezeket felderítési gyakorlatokra, valamint az ellenséget szimuláló (OPFOR) erők általi használatra fejlesztették ki.

A makett legvalószínűbb felhasználási területe az ellenséges légvédelem elnyomására és megsemmisítésére irányuló (SEAD/DEAD) kiképzés. Emellett drónokkal és célzókonténerekkel végzett útvonal-felderítés gyakorlására is használhatják. Szintén fontos szerepet kaphat a mobil légvédelmi rendszerekkel fedezett légtérben történő manőverezés begyakorlásában.

Mindez közvetlenül az ukrajnai háború tapasztalataira vezethető vissza. A mobil, földi telepítésű légvédelmi eszközök szétszórtan működnek, és csak rövid ideig kapcsolják fel a lokátorokat. Ezt követően gyorsan helyet változtatnak, majd "felugró" fenyegetésként jelennek meg újra. A Buk típusú indítóállások kifejezetten alkalmasak erre a harceljárásra. Az amerikai hadsereg nagyszabású harci műveletekről szóló doktrínái is hangsúlyozzák a problémát. Eszerint a földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek továbbra is meghatározó kockázati tényezőt jelentenek a légideszant- és a helikopteres műveletek tervezésében.

Címlapkép forrása: Kirill Borisenko via Wikimedia Commons

