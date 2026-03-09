Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket

A konfliktus kirobbanása óta Irán több alkalommal is célba vette a közel-keleti radarrendszereket, amelyek kulcsfontosságúak a térség védelmét illetően. A támadásra előzetesen lehetett számítani, ennek ellené a beszámolók szerint a rezsim több alkalommal is sikeresen hajtotta végre a támadást és elpusztították a célpontot. A lap kiemeli, hogy „ironikus”, de az olcsó, alsókategóriás drónok jelentik ezekre a legnagyobb veszélyt, miközben a csúcsmodern radarok képesek hiperszonikus sebességgel közlekedő rakéták követésére is. A fejlemények
intő jelként szolgálhatnak a nyugatiak számára.
Ez eddigi információk szerint Iránnak sikerült több radart is megsemmisítenie a Közel-Keleten a háború kirobbanása óta. Ezek között van egy amerikai AN/TPY-2 radart Jordániában, komoly sérüléseket szúrtak ki egy szintén amerikai AN/FPS-132 fázisvezérelt radarrendszeren Katarban, valamint Bahreinben is súlyos csapást szenvedett egy radar. A TWZ értesülései szerint szerte a térségben több jel is arra utal, hogy másutt is megrongálódtak hasonló kulcsfontosságú rendszerek. A szinte már trenddé vált esetek felhívják a figyelmet arra, hogy a csúcskategóriás radarrendszerek mennyire sebezhetőek.
A katonai szaklap kiemeli, hogy intő jel lehetett már korábban egy 2019-es eset, amikor Guam környékén történt incidens. Később az orosz-ukrán háború eseményei utaltak a fokozódó kihívásra. Az Iránnal vívott háború során eddig úgy néz ki, Teherán eddig 12 ország ellen indított támadást. Bár a rakétákkal és drónokkal végrehajtott csapás intenzitása az első napokban volt a legerősebb, az akciók továbbra sem álltak le. A magas elfogási arány ellenére
több célt találó támadásról is beszámolnak a térségben, a helyzet pedig továbbra is veszélyes a kritikus infrastruktúrára nézve.
Az elemzés sorra veszi az eddig ismert támadásokat és azok következményeit:
- Jordániában a műholdfelvételek alapján súlyos sérülés vagy teljes megsemmisülés látható a Muwaffaq Salti légibázisnál. Ez az amerikai műveletek egyik regionális központja. Ha itt csökken a védelmi képesség, akkor az Egyesült Államok embereket és vadászgépeket is elveszíthet. A legfrissebb információk szerint Washington a kulcsfontosságú berendezés sürgős pótlása mellett határozott. Az AN/TPY-2 radarrendszer elsősorban a THAAD légvédelmi rakétarendszer működését segíti.
- Hasonló rendszert vettek célba az Egyesült Arab Emírségekben is, ahol szintén AN/TPY-2-t rongáltak meg. Nem ismert pontosan a kár mértéke, ugyanakkor több helyszínen is problémák lehetnek.
- Katarban, Al-Ruvajsz településnél csaptak le az iráni drónok. Az országban a statikus AN/FPS-132 rendszert is támadás érte. A radar három tömbje közül legalább az egyiket elérték az ellenséges fegyverekkel. A hatalmas méretű eszközök a korai előrejelzéshez szükségesek, kiesése komoly veszteséget jelentene.
- Szaúd-Arábiában a Prince Szultán légibázisnál történtek támadások, itt szintén AN/TPY-2-es eszközök vannak.
- A konfliktus első napjaiban járta be az internetet a felvétel, ahogy iráni drónok csapódnak be a Bahreinben található amerikai támaszpontba. Itt AN/TPS-59 aktív, elektronikusan letapogató ballisztikusrakéta-védelmi radart üzemeltettek. A gömb alakú radomon súlyos sérülések láthatóak. Az országban máshol is károkat okoztak a megfigyelésre felhúzott rendszerekben.
- A TWZ értesülései szerint Izraelben is megkülönböztetett figyelmet kaptak Irán részéről azok a támaszpontok, ahol nagyteljesítményű radarokat helyeztek el. Okozott károkról nem érkeztek beszámolók.
Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy Irán kifejezetten arra építette fel a stratégiáját, hogy ezekre a pontokra mérjen csapást, mivel vélhetően potenciális gyenge pontként azonosították azokat.
A taktika kettős előnyt hozott a rezsim számára, mivel komoly károkat okoztak az ellenségeiknek és rontották a lehetőséget légtér figyelésére vonatkozóan. A korábban említett rendszerek ráadásul rendkívül költségesnek is számítanak, valamint több év is lehet, mire pótolni tudják. Már keringenek olyan – meg nem erősített – információk, melyek arra utalnak, hogy problémák alakultak ki az egyes ellenséges eszközök nyomon követésében az amerikaiaknál.
A TWZ szerint messze az tűnik a legaggasztóbbnak, hogy már nem a nagy hatótávolságú cirkálórakéták vagy ballisztikus rakéták jelentik a legnagyobb veszélyt a radarokra, hanem az egyszerűbb drónok. A fejlemény nyilvánvalóan védelmi és támadói oldalról is komoly változásokat fog magával hozni. Irán a felismerést követően az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordíthat az egyszerű eszközök használatára, míg az Egyesült Államoknak a térségben elsősorban az ilyen fegyverek elleni védekezésre kell felkészülnie.
A radarok esetében a fizikai védelem kifejezetten nehéz, mivel kockázatossá tehetik a jelerősséget, ami épp a hatékonyságot rontaná el. A mostani események ráadásul globális következményekkel járhatnak, hiszen Kína figyelmét is felkeltheti az indo-csendes-óceáni térség potenciális gyenge pontjaival kapcsolatban. Ez pedig az Egyesült Államok számára a jelenleginél is nagyobb kihívást jelenthet. A lap kiemeli, hogy van megoldás,
a mélyen rétegzett védelem segíthet elhárítani ezeket a támadásokat, de ez sem jelent 100 százalékos védelmet.
Címlapkép forrása: Public Domain
Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben
Ilyen a nem választási költségvetés.
Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket
Fájó veszteségeket szenvedtek el.
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
A fegyverminőségű urán az abszolút vörös vonal Amerika számára.
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
"Egyazon háború két hadszíntere".
Videóra vették a ritka pillanatot: felrobbant egy meteor Németország felett, lakóházakba csapódtak a törmelékek
Számos nagyvárosból lehetett látni.
Káosz a balkáni országban: órási roham indult a benzinkutaknál
Hosszú sorok alakultak ki az olajcégek figyelmeztetése után.
Meglépték a legkeményebbet a szomszédban: teljesen leállították az üzemanyagok kivitelét
Március 19-ig egyelőre.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.