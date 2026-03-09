Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket

A konfliktus kirobbanása óta Irán több alkalommal is célba vette a közel-keleti radarrendszereket, amelyek kulcsfontosságúak a térség védelmét illetően. A támadásra előzetesen lehetett számítani, ennek ellené a beszámolók szerint a rezsim több alkalommal is sikeresen hajtotta végre a támadást és elpusztították a célpontot. A lap kiemeli, hogy „ironikus”, de az olcsó, alsókategóriás drónok jelentik ezekre a legnagyobb veszélyt, miközben a csúcsmodern radarok képesek hiperszonikus sebességgel közlekedő rakéták követésére is. A fejlemények

intő jelként szolgálhatnak a nyugatiak számára.

Ez eddigi információk szerint Iránnak sikerült több radart is megsemmisítenie a Közel-Keleten a háború kirobbanása óta. Ezek között van egy amerikai AN/TPY-2 radart Jordániában, komoly sérüléseket szúrtak ki egy szintén amerikai AN/FPS-132 fázisvezérelt radarrendszeren Katarban, valamint Bahreinben is súlyos csapást szenvedett egy radar. A TWZ értesülései szerint szerte a térségben több jel is arra utal, hogy másutt is megrongálódtak hasonló kulcsfontosságú rendszerek. A szinte már trenddé vált esetek felhívják a figyelmet arra, hogy a csúcskategóriás radarrendszerek mennyire sebezhetőek.

A katonai szaklap kiemeli, hogy intő jel lehetett már korábban egy 2019-es eset, amikor Guam környékén történt incidens. Később az orosz-ukrán háború eseményei utaltak a fokozódó kihívásra. Az Iránnal vívott háború során eddig úgy néz ki, Teherán eddig 12 ország ellen indított támadást. Bár a rakétákkal és drónokkal végrehajtott csapás intenzitása az első napokban volt a legerősebb, az akciók továbbra sem álltak le. A magas elfogási arány ellenére

több célt találó támadásról is beszámolnak a térségben, a helyzet pedig továbbra is veszélyes a kritikus infrastruktúrára nézve.

Az elemzés sorra veszi az eddig ismert támadásokat és azok következményeit:

Jordániában a műholdfelvételek alapján súlyos sérülés vagy teljes megsemmisülés látható a Muwaffaq Salti légibázisnál. Ez az amerikai műveletek egyik regionális központja. Ha itt csökken a védelmi képesség, akkor az Egyesült Államok embereket és vadászgépeket is elveszíthet. A legfrissebb információk szerint Washington a kulcsfontosságú berendezés sürgős pótlása mellett határozott. Az AN/TPY-2 radarrendszer elsősorban a THAAD légvédelmi rakétarendszer működését segíti.

Hasonló rendszert vettek célba az Egyesült Arab Emírségekben is, ahol szintén AN/TPY-2-t rongáltak meg. Nem ismert pontosan a kár mértéke, ugyanakkor több helyszínen is problémák lehetnek.

ugyanakkor több helyszínen is problémák lehetnek. Katarban, Al-Ruvajsz településnél csaptak le az iráni drónok. Az országban a statikus AN/FPS-132 rendszert is támadás érte. A radar három tömbje közül legalább az egyiket elérték az ellenséges fegyverekkel. A hatalmas méretű eszközök a korai előrejelzéshez szükségesek, kiesése komoly veszteséget jelentene.

Szaúd-Arábiában a Prince Szultán légibázisnál történtek támadások, itt szintén AN/TPY-2-es eszközök vannak.

A konfliktus első napjaiban járta be az internetet a felvétel, ahogy iráni drónok csapódnak be a Bahreinben található amerikai támaszpontba. Itt AN/TPS-59 aktív, elektronikusan letapogató ballisztikusrakéta-védelmi radart üzemeltettek . A gömb alakú radomon súlyos sérülések láthatóak. Az országban máshol is károkat okoztak a megfigyelésre felhúzott rendszerekben.

A TWZ értesülései szerint Izraelben is megkülönböztetett figyelmet kaptak Irán részéről azok a támaszpontok, ahol nagyteljesítményű radarokat helyeztek el. Okozott károkról nem érkeztek beszámolók.

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy Irán kifejezetten arra építette fel a stratégiáját, hogy ezekre a pontokra mérjen csapást, mivel vélhetően potenciális gyenge pontként azonosították azokat.

A taktika kettős előnyt hozott a rezsim számára, mivel komoly károkat okoztak az ellenségeiknek és rontották a lehetőséget légtér figyelésére vonatkozóan. A korábban említett rendszerek ráadásul rendkívül költségesnek is számítanak, valamint több év is lehet, mire pótolni tudják. Már keringenek olyan – meg nem erősített – információk, melyek arra utalnak, hogy problémák alakultak ki az egyes ellenséges eszközök nyomon követésében az amerikaiaknál.

A TWZ szerint messze az tűnik a legaggasztóbbnak, hogy már nem a nagy hatótávolságú cirkálórakéták vagy ballisztikus rakéták jelentik a legnagyobb veszélyt a radarokra, hanem az egyszerűbb drónok. A fejlemény nyilvánvalóan védelmi és támadói oldalról is komoly változásokat fog magával hozni. Irán a felismerést követően az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordíthat az egyszerű eszközök használatára, míg az Egyesült Államoknak a térségben elsősorban az ilyen fegyverek elleni védekezésre kell felkészülnie.

A radarok esetében a fizikai védelem kifejezetten nehéz, mivel kockázatossá tehetik a jelerősséget, ami épp a hatékonyságot rontaná el. A mostani események ráadásul globális következményekkel járhatnak, hiszen Kína figyelmét is felkeltheti az indo-csendes-óceáni térség potenciális gyenge pontjaival kapcsolatban. Ez pedig az Egyesült Államok számára a jelenleginél is nagyobb kihívást jelenthet. A lap kiemeli, hogy van megoldás,

a mélyen rétegzett védelem segíthet elhárítani ezeket a támadásokat, de ez sem jelent 100 százalékos védelmet.

