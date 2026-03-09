Kibukott: a katonai rezsim a legnagyobb titokban üzletelt Iránnal, most az összeomlás fenyegeti Kína szomszédját

A három szállítmányt a Jangon melletti Thilawa kikötő Myan Oil termináljába vitték. A kikötői dokumentumok szerint a szállítást végző MV Reef olajszállító hajó Irakot tüntette fel származási országként, azonban a rakomány valójában iráni volt. A hajó mintegy 18 400 tonna, vagyis nagyjából 146 ezer hordónyi üzemanyag szállítására képes. Egy iparági forrás szerint a három szállítmány a polgárháború jelenlegi fogyasztási üteme mellett 120-150 napra elegendő készletet biztosít a légierőnek.
A szokásosnál jóval többet importáltak, felkészültek erre a helyzetre
- mondta a szakmabeli.
Irán nemcsak üzemanyaggal, hanem 2021 óta katonai drónokkal és karbamiddal is ellátja a mianmari hadsereget. Ez utóbbit robbanóanyagok gyártásához használják fel. Teherán korábban egészen más álláspontot képviselt. Haszan Rohani akkori elnök 2019-ben még azt ígérte, hogy támogatja a mianmari vezetésre nehezedő nemzetközi nyomást a rohingyák ügyében. Az iráni háború azonnali hatással volt Mianmarra. A benzin ára a támadás hírére 80 kjattal, vagyis mintegy 0,038 dollárral emelkedett. Az elemzők szerint további drasztikus drágulás várható. A katonai kormányzat március 7-én üzemanyag-jegyrendszert vezetett be. Ennek értelmében a páros és páratlan rendszámú járművek felváltva tankolhatnak a páros és páratlan napokon. Ezzel párhuzamosan betiltották az áremelést és az üzemanyag felhalmozását is.
Sean Turnell ausztrál közgazdász, Aun Szan Szu Csi egykori tanácsadója szerint a rezsim devizahelyzete rendkívül ingatag. Ha az iráni export kiesése miatt tartósan magasak maradnak az olajárak, az felemésztheti az ország fizetésimérleg-többletét. Ebből a forrásból a junta jelenleg orosz fegyvereket és lőszert vásárol. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Thaiföldre és Kínába irányuló földgázexport évente mintegy 20 százalékkal csökken. Ez azért kritikus, mert ez a devizabevételek egyik fő forrása, így
a korábbi válságok idején védelmet nyújtó gazdasági tartalék mára jelentősen zsugorodott.
Mianmarnak gyakorlatilag nincs kőolaj-finomítói kapacitása. Az ország a dízel- és benzinszükségletének mintegy 70 százalékát Szingapúrból importálja. A 2021-es puccs óta a rezsim nem hozott nyilvánosságra adatokat az üzemanyag-tartalékokról. Iparági becslések szerint a benzin- és dízelkészletek jelenleg alig 30 napra elegendőek. A nagyobb városokban a benzinkutak rendszeresen kiürülnek, az elosztásnál pedig mindig a hadsereg élvez elsőbbséget. Thaiföld a múlt héten megtiltotta az üzemanyag-exportot a 2400 kilométeres mianmari határ mentén. Ez a lépés pánikszerű felvásárláshoz vezetett a thaiföldi Me Szaj körzetben és a mianmari Tacsilek tartományban egyaránt.
Címlapkép forrása: Lauren DeCicca/Getty Images
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
