Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, Donald Trump ugyanakkor korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és beszámolók szerint "nem boldog". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Csak Bahreinben 32 sebesültről tudni. A Fehér Ház a jövőben nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését, de akár a sorozást sem, miközben Donald Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.
Rijád: eszkaláció esetén Irán lenne a legnagyobb vesztes

A szaúdi külügyminisztérium elítélte Irán "förtelmes" támadásait a monarchia, valamint más öböl menti országok ellen.

A rijádi tárca szerint a polgári célpontok, köztük repülőterek és olajlétesítmények elleni támadások

nem mutatnak mást, mint a biztonság és a stabilitás fenyegetésére irányuló elszántságot, és a nemzetközi charták és a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentik.

A minisztérium visszautasította Irán támadásokra vonatkozó indokait, hamisnak minősítve Teherán azon állításait, miszerint Szaúd-Arábia engedélyezte vadászgépek és utántöltő repülőgépek területén történő állomásozását a háború céljából. A minisztérium szerint a szóban forgó repülőgépek légi járőrözést végeztek Szaúd-Arábia és az öböl légterének védelme érdekében.

Mint figyelmeztettek, a folyamatos iráni támadások "további eszkalációt jelentenek", és mélyreható hatással lesznek a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokra.

Hangsúlyozzuk, hogy Irán jelenlegi lépései nemzeteinkkel szemben nem mutatkoznak bölcsnek vagy érdekeltnek abban, hogy elkerüljük az eszkaláció ördögi körét, amelyben Irán lenne a legnagyobb vesztes

- közölte a rijádi minisztérium.

(Al-Dzsazíra)

Reagált Aragcsi az ifjabb Hámenei kinevezésére

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter gratulált Irán újonnan kinevezett legfőbb vezetőjének, Modzstaba Hámeneinek.

Megesküdünk, hogy a nagyságos iráni nemzet jogainak védelmében, a nemzeti érdekek és biztonság előmozdításában, valamint az iszlám forradalom magasztos céljainak megvalósításában egy pillanatig sem tétovázunk

- írta az X-en.

(Al-Dzsazíra)

