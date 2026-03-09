Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Rijád: eszkaláció esetén Irán lenne a legnagyobb vesztes
A szaúdi külügyminisztérium elítélte Irán "förtelmes" támadásait a monarchia, valamint más öböl menti országok ellen.
A rijádi tárca szerint a polgári célpontok, köztük repülőterek és olajlétesítmények elleni támadások
nem mutatnak mást, mint a biztonság és a stabilitás fenyegetésére irányuló elszántságot, és a nemzetközi charták és a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentik.
A minisztérium visszautasította Irán támadásokra vonatkozó indokait, hamisnak minősítve Teherán azon állításait, miszerint Szaúd-Arábia engedélyezte vadászgépek és utántöltő repülőgépek területén történő állomásozását a háború céljából. A minisztérium szerint a szóban forgó repülőgépek légi járőrözést végeztek Szaúd-Arábia és az öböl légterének védelme érdekében.
Mint figyelmeztettek, a folyamatos iráni támadások "további eszkalációt jelentenek", és mélyreható hatással lesznek a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokra.
Hangsúlyozzuk, hogy Irán jelenlegi lépései nemzeteinkkel szemben nem mutatkoznak bölcsnek vagy érdekeltnek abban, hogy elkerüljük az eszkaláció ördögi körét, amelyben Irán lenne a legnagyobb vesztes
- közölte a rijádi minisztérium.
(Al-Dzsazíra)
Reagált Aragcsi az ifjabb Hámenei kinevezésére
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter gratulált Irán újonnan kinevezett legfőbb vezetőjének, Modzstaba Hámeneinek.
Megesküdünk, hogy a nagyságos iráni nemzet jogainak védelmében, a nemzeti érdekek és biztonság előmozdításában, valamint az iszlám forradalom magasztos céljainak megvalósításában egy pillanatig sem tétovázunk
- írta az X-en.
(Al-Dzsazíra)
