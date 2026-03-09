Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

A szaúdi külügyminisztérium elítélte Irán "förtelmes" támadásait a monarchia, valamint más öböl menti országok ellen.

A rijádi tárca szerint a polgári célpontok, köztük repülőterek és olajlétesítmények elleni támadások

nem mutatnak mást, mint a biztonság és a stabilitás fenyegetésére irányuló elszántságot, és a nemzetközi charták és a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentik.

A minisztérium visszautasította Irán támadásokra vonatkozó indokait, hamisnak minősítve Teherán azon állításait, miszerint Szaúd-Arábia engedélyezte vadászgépek és utántöltő repülőgépek területén történő állomásozását a háború céljából. A minisztérium szerint a szóban forgó repülőgépek légi járőrözést végeztek Szaúd-Arábia és az öböl légterének védelme érdekében.

Mint figyelmeztettek, a folyamatos iráni támadások "további eszkalációt jelentenek", és mélyreható hatással lesznek a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokra.

Hangsúlyozzuk, hogy Irán jelenlegi lépései nemzeteinkkel szemben nem mutatkoznak bölcsnek vagy érdekeltnek abban, hogy elkerüljük az eszkaláció ördögi körét, amelyben Irán lenne a legnagyobb vesztes

- közölte a rijádi minisztérium.

(Al-Dzsazíra)