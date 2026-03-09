  • Megjelenítés
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólította Ukrajna szövetségeseit, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő nyomást a közel-keleti háború közepette. Szerinte az "elválaszthatatlanul" együttműködő Moszkva és Teherán közös fenyegetést jelentenek Európára, az Egyesült Államokra és a Perzsa-öböl menti térségre, hiszen erőforrásokat, fegyvereket és technológiákat osztanak meg egymással.

A Sahedek halálos zúgása Ukrajna és az Öböl felett arra emlékeztet minket, hogy az európai és a közel-keleti fejlemények nem elszigeteltek egymástól

- kezdi posztját az ukrán külügyminiszter, utalva az eredetileg Iránban gyártott drónokra, melyeket Oroszország is nap mint nap bevet Ukrajna ellen.

Valójában az iráni rezsim elleni háború és Ukrajna orosz agresszióval szembeni védelme egyazon háború két hadszíntere

- vélekedett Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében. Hozzátette: mivel Moszkva és Teherán együttműködik,

ezért a velük szembeni hatékony védekezésnek is kollektívnak kell lennie. Mi Ukrajnában ezt értjük – ezért osztjuk meg aktívan a tapasztalatainkat, hogy ne csak a saját országunkban, hanem a Közel-Keleten is védjük az életeket.

Szibiha egyúttal felszólította Ukrajna partnereit, hogy tegyenek "határozott lépéseket a közös fenyegetésekkel szemben mind Ukrajnában, mind az Öböl menti térségben".

Egy dolog egyesíti a moszkvai és teheráni rezsimeket, hogy csak az erő nyelvét értik

- fogalmazott a kijevi külügy vezetője.

