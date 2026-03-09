  • Megjelenítés
Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Ukrán drónok támadták hajnalban a krími Kirovszke repülőteret, csúnya veszteségeket okozva az orosz légvédelemnek. Moszkva továbbra is igyekszik minden fronton egyszerre támadni, délen Zaporizzsjához, keleten Kramatorszkhoz és Szlavjanszkhoz próbálnak közelebb araszolni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólította Ukrajna szövetségeseit, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő nyomást a közel-keleti háború közepette. Szerinte az "elválaszthatatlanul" együttműködő Moszkva és Teherán közös fenyegetést jelentenek Európára, az Egyesült Államokra és a Perzsa-öböl menti térségre, hiszen erőforrásokat, fegyvereket és technológiákat osztanak meg egymással.

Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet

A New York Times vasárnap megjelent elemzése számos párhuzamot von az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, illetve Oroszország 2022-es ukrajnai háborúja között. Jóllehet bőven adódnak különbségek, a hasonlóságok a katonai akciót megindokló retorikától kezdve annak pontos megnevezésén át a gyors győzelembe vetett hitig terjednek.

Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán két ballisztikus rakétát és 197 drónt indított. A légvédelem 161 drónt semmisített meg.

(Telegram)

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Ukrán drónok támadták hajnalban a krími Kirovszke repülőteret, csúnya veszteségeket okozva az orosz légvédelemnek. Moszkva továbbra is igyekszik minden fronton egyszerre támadni, délen Zaporizzsjához, keleten Kramatorszkhoz és Szlavjanszkhoz próbálnak közelebb araszolni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Lelepleződött a titkos mesterterv: a német autóipari óriás berobbanna a hadiiparba

Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje

Kijöttek a friss számok: elképesztő fegyverkezés indult Európában

Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált - derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből.

Kijöttek a friss számok: elképesztő fegyverkezés indult Európában

