Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólította Ukrajna szövetségeseit, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő nyomást a közel-keleti háború közepette. Szerinte az "elválaszthatatlanul" együttműködő Moszkva és Teherán közös fenyegetést jelentenek Európára, az Egyesült Államokra és a Perzsa-öböl menti térségre, hiszen erőforrásokat, fegyvereket és technológiákat osztanak meg egymással.
Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet
A New York Times vasárnap megjelent elemzése számos párhuzamot von az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, illetve Oroszország 2022-es ukrajnai háborúja között. Jóllehet bőven adódnak különbségek, a hasonlóságok a katonai akciót megindokló retorikától kezdve annak pontos megnevezésén át a gyors győzelembe vetett hitig terjednek.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán két ballisztikus rakétát és 197 drónt indított. A légvédelem 161 drónt semmisített meg.
Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Ukrán drónok támadták hajnalban a krími Kirovszke repülőteret, csúnya veszteségeket okozva az orosz légvédelemnek. Moszkva továbbra is igyekszik minden fronton egyszerre támadni, délen Zaporizzsjához, keleten Kramatorszkhoz és Szlavjanszkhoz próbálnak közelebb araszolni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált - derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből.
Komoly nyomás alatt az állampapírok.
Szakad az árfolyam.
Ha tartós lesz a mostani olajársokk, azt már nem biztos, hogy túléli az európai ipar.
Több tényező is szerepet játszik.
Baljós jelek a tengeren túl.
Összeül az EU kőolaj- és földgázellátási koordinációs csoportja.
Egymás elől halásszák el a szállítmányokat az importőrök.
Akárcsak Európában.
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.