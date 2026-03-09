  • Megjelenítés
Történelmi fordulat Európa legerősebb országában – Menetel a szélsőjobb, eltűnnek a liberálisok
Történelmi fordulat Európa legerősebb országában – Menetel a szélsőjobb, eltűnnek a liberálisok

Meglepetésre a Zöldek nyerték a tartományi választást vasárnap Németország egyik legfontosabb tartományában, a Stuttgart központú Baden-Württembergben, míg a felmérésekben hosszú ideje vezető konzervatív CDU csak a második helyet szerezte meg. A szélsőjobboldali AfD a dobogó harmadik helyével immár Nyugat-Németországban is jelentős párttá vált, a Friedrich Merz-féle szövetségi kormányban a kisebbik koalíciós erő, a szociáldemokrata SPD viszont épp csak alig jutott be a tartományi parlamentbe. A tartományi választásnak ugyanakkor országos következménye nem várható: Merz kancellár le is szögezte, hogy a kormány munkájának folytatására a baden-württembergi eredmény nem lesz hatással.

A Magyarország területének kicsit mintegy harmadát kitevő, de több mint 11 millió lakosú délnyugati Baden-Württemberg Németország egyik legfejlettebb tartománya – Németország teljes GDP-jének mintegy 15 százalékát adja, amivel csak Észak-Rajna–Vesztfália és Bajorország előzi meg. A tartomány központja Stuttgart, amely Németország hatodik legnagyobb városa, és olyan cégek központja, mint a Mercedes-Benz, a Porsche vagy a Bosch.

Ebben a tartományban tartottak választást vasárnap – ez volt a németországi „választási szuperév” első voksolása. Idén még négy tartományi választást tartanak Németországban, vagyis a 16 tartomány majdnem harmadában, amelyek együttesen komoly visszajelzést adnak majd a Friedrich Merz vezette konzervatív–szociáldemokrata kormány megítélésére vonatkozóan.

Baden-Württembergben először 2016-ban ért el első helyezést a szövetségi szinten csak középpártnak számító Zöldek, majd 2021-ben megismételte első helyét. A tartományt azonban már 2011 óta a zöldpárti Winfried Kretschmann vezette, mivel az akkori választás után a második helyre befutott Zöldek és a harmadik SPD együtt többséget szereztek, a dobogó első helyére feljutó CDU így ellenzékbe kényszerült. 2016-ban már a Zöldek végeztek az élen, és a második helyezett CDU-val léptek koalícióra. Ilyen kormányzati együttműködésre az egymástól ideológiailag távol álló két párt között szövetségi szinten soha nem volt példa, de a koalíció a tartományban már tíz éve működik, miután 2021-ben is a Zöldek végeztek az élen, a CDU pedig másodikként.

A mostani tartományi választáson az első két befutó helyezése nem változott, bár a különbség minimális lett: a Zöldek 30,2 százalékkal az élen végeztek, a CDU alig lemaradva 29,7 százalékot szerzett.

Ezzel azonban mindkét párt 56-56 mandátumhoz jutott, ráadásul a 70 egyéni körzetből 56-ot a CDU nyert meg, míg a Zöldek csak 13-at (2021-ben még 58-at).

Ha Baden-Württembergben a magyarországihoz hasonló választási rendszer lenne, az egyértelmű CDU-győzelmet jelentene a mandátumok tekintetében még a Zöldek listás első helye mellett is. Azonban a tartományi választási rendszer alapvetően arányos, a listás helyezés a döntő; az egyéni körzeteknek annyiban van jelentősége, hogy melyik képviselő szerez mandátumot. (A mandátumok elosztásának pontos módszertanába itt most nem megyünk bele.)

A Zöldek győzelmét nagy hajrá előzte meg: a felmérések januárban még azt mutatták, hogy a CDU sima győzelmet arat majd 29 százalékkal, míg a Zöldeket 21-23 százalékra mérték. Bár a CDU támogatottsága a közvélemény-kutatásokban alig változott, és végül a januárban is mért 29 százalékot hozták, a Zöldek folyamatos emelkedésbe kezdtek, ahogy éleződött a küzdelem. A választások előtti utolsó mérés már 28-28 százalékot adott a két pártnak, végül mindketten ennél valamivel jobb eredményt értek el.

Mivel a Zöldek és a CDU között a mandátumszám tekintetében patthelyzet van, és mivel csak a Zöldek és a CDU tud együtt többségi kormányt létrehozni, felmerült az a terv, hogy a két párt ossza ketté az új ötéves kormányzati ciklust: a Zöldek adják a tartományi miniszterelnököt két és fél évig, majd a CDU újabb két és fél évig. Konkrétan a CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetője, Jens Spahn vetette fel az elképzelést, Manuel Hagel, a CDU tartományi miniszterelnök-jelöltje nem szólt erről. A Zöldek tartományi miniszterelnök-jelöltje, a Kretschmannt váltó Cem Özdemir azonban gyorsan és egyértelműen elutasította a felvetést, mondván, ha csak egy szavazat különbség is van, akkor is egyértelmű, hogy a győztesnek kell kapnia a miniszterelnöki pozíciót.

Hagel a választások másnapján jelezte, hogy kemény tárgyalópartner lesz a két párt között valószínűleg elinduló koalíciós egyeztetéseken. A már tízéves együttműködésre utalva kijelentette, „nem automatizmus”, hogy a CDU koalícióra fog lépni a Zöldekkel, másrészt jelezte, hogy egy erősen baloldali irányvonalú zöldpártot nem tudnak támogatni. Igaz, a baden-württembergi Zöldekre korábban sem volt jellemző a „sötétzöld”, radikálbalos ideológia, inkább pragmatikusan, centristaként politizálnak, ezért is tudtak többször győzni a számos jelentős nagyvállalatnak otthont adó tartományban. A Zöldek miniszterelnök-jelöltje, Cem Özdemir is pragmatikus politikusként ismert.

stuttgart zöldek
Cem Özdemir, a Zöldek tartományi miniszterelnök-jelöltje és Baden-Württemberg zöldpárti miniszterelnöke, Winfried Kretschmann ünnepelnek a Zöldek győzelme után Stuttgartban 2026. március 8-án. Forrás: Thomas Niedermueller/Getty Images

A Zöldek számára hatalmas eredmény a baden-württembergi győzelem, részben azért, mert még a februári mérések sem mondták őket győzelemre esélyesnek, részben pedig mert tavaly februárban az országos választásokon a Zöldek nagyon kikaptak, és az Olaf Scholz vezette kormányban való részvételük után ellenzékbe szorultak. Két népszerű társelnökük, Robert Habeck és Annalena Baerbock is lemondott, a volt alkancellár Habeck a politizálástól is visszavonult és politikai elemző lett, a volt külügyminiszter Baerbock pedig jelenleg az ENSZ Közgyűlésének elnöke. A mostani jó tartományi eredmény ugródeszka lehet a Zöldeknek országos támogatottságuk növeléséhez, lendületet adhat nekik az idei „választási szuperévben”.

A CDU számára természetesen csalódás az eredmény, hiszen mindenki első helyre várta őket. A konzervatív párt számára azért is fontos lett volna egy első hely, mert országosan nem állnak jól, több felmérés szerint is a szélsőjobboldali AfD már beérte, sőt meg is előzte őket támogatottságban. A Merz vezette kormány sem népszerű, így a baden-württembergi második hely a kabinet számára sem jó visszajelzés. Különösen, hogy a kisebbik koalíciós erő, a szociáldemokrata SPD történelmének legrosszabb baden-württembergi eredményét érte el: mindössze 5,5 százalékot szerzett, amivel éppen csak átlépte a parlamenti küszöböt. Öt évvel ezelőtti eredményéhez képest éppen 5,5 százalékpontot vesztett, szavazóinak nagy része a Zöldekhez, egy kisebb része a CDU-hoz, egy még kisebb része az AfD-hez vándorolt. Listavezetőjük és tartományi elnökük, Andreas Stoch be is jelentette visszavonulását.

Friedrich Merz kancellár azonban kijelentette, hogy a baden-württembergi eredmény semmilyen hatással nem lesz a szövetségi kormányra.

Az SPD társelnökeivel való megbeszélés után azt mondta, egyetértenek abban, hogy a megkezdett kormányzati munkát folytatni kell.

Míg az SPD nagy vesztes, addig az AfD a nagy győztes, ugyanis 18,8 százalékkal a harmadik helyre futott be, míg öt éve 9,7 százalékkal csak ötödik volt. Az AfD eddig elsősorban a keletnémet tartományokban volt erős, de a baden-württembergi eredmény megmutatta, hogy most már Nyugat-Németországban is jelentős erővé váltak. A nem a néhai NDK-hoz tartozó tartományokban a baden-württembergi az AfD legjobb eredménye.

Tartományi választás BW

Szót kell még ejtenünk a liberális FDP-ről is, amely tavaly februárban kizuhant a Bundestagból, és azóta sem tudott magára találni. A baden-württembergi eredmény sem fog nekik segíteni ebben, ugyanis itt is lemaradtak a parlamentről: 4,4 százalékos eredményükkel nem lépték át a küszöböt. Pedig öt éve még 10,5 százalékkal negyedikek voltak, vagyis szavazatarányosan az ő visszaesésük még az SPD-énél is nagyobb.

Merz be is jelentette, hogy az FDP lényegében halott.

Tegnap óta az FDP úgymond végleg eltűnt a németországi politikai színpadról, nem játszik többé szerepet

– mondta a kancellár, a liberális párt híveit pedig arra buzdította, hogy Rajna-vidék–Pfalzban szavazzanak a CDU-ra, elkerülendő egy baloldali kormány létrehozását. A Baden-Württemberggel északnyugaton szomszédos tartományban március 22-én tartanak választásokat.

Címlapkép: A Zöldek támogatói ünnepelnek Stuttgartban a párt baden-württembergi tartományi győzelme után 2026. március 8-án. Forrás: Thomas Lohnes/Getty Images

